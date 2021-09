Gabriel Torres destapa la curiosidad del porqué eligió el ‘1′ en Alajuelense

Gabriel Torres se estrenó con gol con Alajuelense y él mismo lo definió como un debut soñado. (Rafael Pacheco Granados)

Gabriel Torres se presentó en el fútbol costarricense de la manera en que más le gusta, sin tirar las campanas al aire, pero con un gol. Entró a la cancha para sustituir al cubano Marcel Hernández, que también anotó en la victoria por 3 a 0 de Alajuelense en la casa de Sporting FC.

Casi no había tocado el balón con peligro, pero cuando lo hizo, terminó de sellar un triunfo contundente de la Liga contra un equipo que había iniciado como revelación, pero que arrastra ya tres derrotas seguidas.

Llevaba 20 minutos en cancha y se estrenó en la red. Quizás muy rápido, tanto como lo han sido sus últimos días, en los que negoció su salida de Pumas de tal manera que durante estos tres meses que está a préstamo en Costa Rica con la Liga, su salario corre por cuenta del cuadro mexicano.

Fue el martes cuando Alajuelense simuló un hackeo de su cuenta de Instagram para anunciar sus últimos dos refuerzos: Celso Borges y el canalero. En principio no estaba claro cuánto tiempo le implicaría ordenar sus cosas para mudarse de país, pero fue muy rápido.

El atacante aterrizó en territorio nacional el jueves ya tarde, en horas de la noche, pero lo sucedido el sábado demuestra que mientras hacía maletas en México, la Liga se movía en el plano administrativo, encargándose de tener todo listo para que su debut como futbolista rojinegro fuese de inmediato.

Con pocas horas en el país, Torres se integró a las prácticas de Alajuelense el viernes, en esa sesión previa a un día de partido que no suele ser intensa. Eso es lo único que ensayó y para acabar ese trajín, el sábado fue al Ernesto Rohrmoser. Era claro que estaría en la suplencia, pero también se sabía que iba a tener oportunidad, porque el propio Luis Marín ya lo había confesado.

“Estoy contento por la acogida que he tenido en estos días junto a mis compañeros. Para mí siempre es importante marcar goles y fue un debut soñado. He venido a trabajar para el equipo, para ayudar. Solo había tenido un entrenamiento y me sentí bien, ya venía con ritmo, con entrenamientos encima y ahora toca seguir adaptándome a lo que quiere el profe y a los demás compañeros”, expresó el panameño en declaraciones a Tigo Sports.

Algo llamativo más allá de su debut con gol con Alajuelense no es precisamente que calmó la incertidumbre alimentada por quienes solo se fijaban en una parte de su currículo, que decía que en la Liga MX tan solo consiguió un tanto y que omitían que en su paso por el fútbol chileno con Huachipato y con Universidad de Chile marcó 16 goles; mientras que en Ecuador con Independiente del Valle registró 19 conquistas.

Lo que dio de qué hablar fue que cuando la Liga divulgó su alineación para el pulso contra Sporting y él aparecía como suplente, el documento oficial indicaba que portaría el número uno en su espalda y en su pantaloneta.

Inclusive, el encargado de prensa de Alajuelense, Daniel Sanabria, acotó en el chat de prensa de la Liga: “Por aquello de las dudas, Gabriel Torres sí usa el 1″.

¿Por qué el 1? “Quise hacer algo diferente, siempre dicen que el 1 es de los arqueros, estaba libre, lo elegí y eso del número es solamente una curiosidad”, respondió ‘Gaby’ Torres, como le llaman en su país y como ya le dicen también en el equipo.

Él se convirtió en el sétimo panameño que viste el uniforme del equipo masculino de Alajuelense. El primero en hacerlo fue Roberto Tyrrel; luego llegaron Armando Gun, Harold Cummings, Roberto Chen, Abdiel Arroyo y Adolfo Machado; pero también hay que mencionar que en el equipo femenino de la Liga las canaleras tienen huella, primero con Marta Cox y ahora con Kenia Rangel y Natalia Mills.

Torres salió contento con lo que fue su estreno con la Liga, un equipo al que llega dispuesto a reencontrarse y por qué no, visualizarlo como un trampolín para volver a una convocatoria con la Selección de Panamá, donde él está en la historia como el tercer goleador histórico.

Pero para eso, tiene que hacer las cosas bien en su nuevo club y asegura tener el panorama claro: “Es trabajar duro y ayudar al equipo para que logre todos los objetivos”.

A raíz de la llegada de Torres al cuadro erizo, Abdiel Arroyo señaló días atrás a La Nación: “Gaby Torres para mí es un delantero de gran nivel para la Liga, la verdad puede ayudarle bastante a tratar de ganar este torneo. Estoy 100% seguro de que hará muchos goles con Alajuelense, porque el equipo tiene jugadores de gran nivel que por partido te ocasionan muchas opciones de gol”.

De momento, ya lleva una anotación con la Liga.