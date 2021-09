Manejar a un Alajuelense lleno de figuras es todo un reto para Luis Marín

La Liga se vio como un equipo más compacto ante Sporting FC y aún falta que se sumen Alex López y Celso Borges. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense jugó bien y venció a Sporting FC, 3 a 0, con goles de Carlos Mora, Marcel Hernández y Gabriel Torres. La forma en la que la Liga consiguió esta victoria dejó muy esperanzado a Luis Antonio Marín.

Él sabía que las cosas tenían que cambiar a partir del momento en el que comenzara a recobrar piezas de su rompecabezas, como sucedió en el Ernesto Rohrmoser. Después de partidos con altos y bajos, la Liga tuvo un comportamiento más parejo de principio a fin y de nuevo amanece en zona de clasificación, a la espera de cómo culmine esta jornada.

Fue una noche redonda para Alajuelense. ¿Qué significa esta noche para la Liga, en la que cuesta encontrarle un punto para la crítica?

Tuvimos una excelente noche, felicitar a los muchachos por su actitud, por su entrega, por su disposición y por su fútbol. Creo que mostraron de lo que son capaces y fuimos bendecidos con que, por ejemplo, Marcel Hernández volvió a anotar, que es muy importante, que Gabriel Torres entra y debuta con gol y es fundamental para nosotros.

El buen fútbol de muchachos jóvenes... entonces fue un gran partido, un gran resultado y tenemos claras las cosas y las metas del equipo, en dónde estamos y hacia qué tiene que apuntar este equipo, paso a paso. Esperamos seguir por este camino tanto en Liga Concacaf como en campeonato nacional.

¿Qué lo motivó a incluir en convocatoria a Gabriel Torres, porque llegó el jueves y solo tuvo una práctica?

Conversamos con él, tiene ritmo, jugó el fin de semana pasado su último partido con Pumas. Él viene totalmente con ritmo, tal vez de no tanta competencia, pero de entrenamiento, regularidad. Es un gran jugador. La posición también ayuda mucho. Cuando es un defensa es más complicado, sin tanto tiempo de trabajo, pero la posición (delantero) ayuda mucho.

Es un buen jugador, muy inteligente y los buenos jugadores rápidamente se adaptan a las situaciones y por eso me atreví a utilizarlo y gracias a Dios jugó bien y nos dio un gol, importante para tranquilidad de nosotros en el partido.

Hace una semana la Liga tenía cerca de ocho jugadores menos. ¿Eso le da tranquilidad a usted para afrontar esta última parte del campeonato y la Liga Concacaf?

Hemos recuperado a algunos, desgraciadamente este sábado tuvimos dos jugadores menos por el tema de la covid-19: Barlon (Sequeira) y (Josimar) Alcócer. Estamos recuperando a Alex López, a Johan Venegas, viene Celso, tenemos a Gabriel (Torres) y yo creo que eso nos ayudará.

Vamos a ir de a poco, paso a paso, acomodando los partidos en su momento, viendo cómo está el equipo y esperemos que los muchachos que han venido con más trajín puedan recuperarse mejor y tenerlos a todos a disposición. Porque sí, el trajín es complicado, duro.

Carlos Mora estaba ahora bastante desgastado, con un problema muscular también. A José Andrés Salvatierra lo hemos recuperado. Hay que ir de a poco, pero estamos contentos de que ya prácticamente tenemos al grupo completo.

La Liga de Luis Marín tiene 21 puntos y retornó a zona de clasificación, a la espera de cómo finalice la jornada este domingo. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo va a manejar la distribución de minutos, incluso manejo de camerino, porque tiene mucho león pintado, mucho futbolista bueno y tendrá que tomar decisiones?

Lo vamos a manejar, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia. Creo que tenemos un manejo de grupo bueno y como yo le digo a los muchachos: ‘Esto es de todos’. El barco lo tenemos que jalar todos y ellos tienen que entender que es así. Hay demasiado partido seguido y definitivamente todos van a tener la posibilidad de jugar y todos tienen que jugar en su momento bien, cuando el equipo lo necesite, aportar. Es hacerles entender a los muchachos eso.

El tener figuras no garantiza nada, porque si usted no tiene un buen camerino, o no tiene un objetivo claro, no todos los muchachos jalan para el mismo lado, hay miles de historias donde excelentes equipos con figuras excelentes no han ganado nada.

Entonces es eso, es mantener ese equilibrio como equipo, que seamos un equipo, que realmente nos veamos como familia, que todos sepamos que todos somos importantes en su momento, que nosotros tomaremos las decisiones de quién jugará y tenemos que estar apoyando y sabiendo qué es lo mejor para el equipo en ese momento.

¿Cómo va a tratar el tema de Celso Borges?

Celso llega este domingo, vamos a conversar con él el lunes, analizaremos cómo viene él en todo aspecto.