Creichel Pérez envía mensaje contundente a la afición de Alajuelense

Creichel Pérez considera que a lo interno de Liga Deportiva Alajuelense es hora de dejar de pensar en el clásico y enfocarse en la visita a Santa Ana, en los partidos en casa contra Herediano y Puntarenas FC, para cerrar la fase regular del Torneo de Apertura 2024 en Nicoya contra Guanacasteca.

Antes de emprender el viaje a Nicaragua para jugar el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra el Real Estelí, ese itinerario marcará el destino de Alajuelense en su propósito de quedarse con un liderato que no ha soltado desde que lo asumió y que por nada del mundo quiere soltarlo.

LEA MÁS: ¿Quiere ganarse un balón autografiado por los jugadores de Alajuelense?

La ventaja de los rojinegros es que hoy dependen de sí mismos para lograrlo, independientemente de los resultados de los demás equipos.

“Lo tomamos maduramente, para aprendizaje, para lo que viene al final. El equipo está bien, seguimos líderes y cuando se venga la hora de enfrentar a quien tengamos que enfrentar lo haremos diferente.

”Es el archirrival, uno siente estos colores y son cosas que pasan, pero el fútbol da revanchas y esta institución se merece buenos frutos. Hay que hacerlo bien en esta recta final y después sacar el título”, expresó Creichel Pérez.

Su criterio es que para la Liga resultaba primordial volver muy rápido al triunfo, como pasó en el juego contra Sporting, en un partido que sabían que podía pasar cualquier cosa, pero que de nuevo, dependían de ellos mismos.

“Esperábamos de todo, muchas cosas, pero el grupo lo tomó muy maduramente, pudimos ir ganando, pudimos mantener un cero atrás otra vez en casa y ahora solo pedirle a la afición que no se baje, que nosotros daremos la vida si es necesario para sacar este título, que es lo que ansiamos todos. Solo queda ponerse las pilas en esta recta final y darlo todo para sacar el objetivo”, destacó Creichel Pérez.

Después de ese mensaje contundente, el futbolista de 19 años contó que manejar los hilos de la mediacancha de Alajuelense no es nada fácil, pero se siente privilegiado de estar ante la oportunidad que de niño anhelaba.

LEA MÁS: Así se ubica Alajuelense en el ranquin de la FIFA para el Mundial de Clubes 2025

“Es una responsabilidad que es muy dura por los jugadores que tenés atrás tuyo, pero también me ha ayudado para madurar, para ser un mejor jugador y disfrutar, estando a disposición del profe. Si me toca de titular, jugar a morir, y si me toca en banca entrar a hacerlo bien”, relató.

Su caso resulta idéntico al de Rashir Parkins, porque ambos jugadores se encontraban a préstamo y Alexandre Guimaraes dijo que quería verlos más de cerca. Ante eso, Alajuelense los citó a pretemporada, a una especie de prueba y el técnico ni siquiera necesitó de ese periodo completo para tomar la decisión de que efectivamente los quería en el equipo.

El regreso de ellos no fue como relleno, pero también ambos han puesto mucho empeño para ganarse la regularidad de la que hoy gozan.

“Esta es la oportunidad que Rashir y yo estábamos esperando y la hemos podido aprovechar. Yo siento que el CAR influye mucho para madurar como persona y como jugador, porque te hace pensar en qué querés ser, estás solo, entonces es muy fundamental. Y ahora que el profe pone a Matías Mora y responde bien, o a Claudio Montero y responde bien, nos alegra a todos. Solo queda retribuir en la cancha a la confianza que él nos da”, comentó.

LEA MÁS: Guillermo Villalobos, jugador de Alajuelense: ‘Algunas veces se nos quiere bajar el piso’

Alajuelense marcha como líder del torneo con 37 puntos en 18 partidos, seguido por Saprissa con 33 unidades en la misma cantidad de juegos.

San Carlos se encuentra en la tercera casilla, con 32 puntos en 19 presentaciones y Herediano marcha en la cuarta posición, con 31 puntos en 18 duelos.

La Liga visitará a Santa Ana el domingo 10 de noviembre, a las 11 a. m., en el Estadio de Piedades.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.