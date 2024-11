Vocero de Alajuelense no entiende percepción de que ya nada sirve en la Liga

Con un gol de Rashir Parkins, Liga Deportiva Alajuelense supo alejarse de la turbulencia dentro de la cancha para conseguir una victoria de 1-0 ante Sporting y resguardar el liderato general. Fue el primer partido después de la derrota en el clásico contra Saprissa.

“Fue un duro golpe, veníamos en una racha importante de triunfos, empates y el invicto, que lo perdemos en el lugar en donde no queríamos y en donde menos esperábamos perderlo, pero aquí estamos. Esta administración y este equipo se basan en objetivos que son inquebrantables y tenemos que pensar en lo que viene (...), y seguimos fuertes a pesar de todo”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

Faltaba poco menos de dos horas para el inicio del partido entre rojinegros y albinegros cuando él conversó con los medios de comunicación con derechos de transmisión en el Estadio Alejandro Morera Soto. Con lo que dijo en los micrófonos de Teletica Radio y de Columbia, su mensaje es que no entiende la percepción de que ya nada sirve en la Liga.

“Tenemos un cuerpo técnico de lujo, tenemos asistentes en el área física y en el área deportiva que han venido a sumar y a darle a esta institución un valor agregado. Entiendo perfectamente la sensación, yo la viví el sábado, me sentí bastante mal, pero hay que ver hacia adelante”, aseguró.

- ¿Qué le pareció la multa que recibió la Liga por la tardanza para acudir a la conferencia de prensa después del clásico y lo que él dijo?

- Las reglas son las reglas y si el reglamento lo dice, no tengo mucho qué decir. Me parece que ante la situación que se vivió, el marcador y la forma en la que perdimos, es absolutamente normal que haya alguna sensación de molestia, incomodidad, pero a pesar de eso, me parece que Guima responde las preguntas correctamente. A partir de ahí, ver hacia adelante.

”No es para menos sentirse un poco molesto, caído contra un resultado tan abultado contra Saprissa y no creo que sea algo que vaya a perdurar más de lo que tomó la conferencia de prensa. A partir de ahí, es un tema que tenemos que dejar atrás, sacar las conclusiones y ver hacia adelante con el espíritu con el que hemos venido en todo este campeonato”.

- Lo que más resiente el aficionado es que a Alajuelense le ha costado mucho últimamente en el Estadio Ricardo Saprissa, que lleva rato sin ganar allá y los últimos dos clásicos de visita se perdieron por 3-0. ¿Qué opina de eso?

- Las estadísticas no mienten, los números son claros y eso es una deuda, es una meta que tenemos que establecernos, darle vuelta a este torneo particular que tenemos nosotros con Saprissa. Los clásicos son partidos aparte y es una realidad. No vamos a tapar el sol con un dedo; no imaginé que fuéramos a perder de esa forma, pero estamos con el espíritu y con los objetivos bien claros de lo que tenemos que hacer.

”Teníamos 27 partidos invictos, eso no nos aseguraba a nosotros el campeonato, pero perder un partido tampoco lo descarta. He escuchado programas de radio en donde nos agarran, nos despedazan y que un futbolista no juega... Hoy pasamos de ser el favorito a ser el trapito de dominguear.

”Esta institución tiene un compromiso con su afición, esta institución tiene objetivos inquebrantables y nosotros también tenemos que ser inquebrantables. Que nos molestamos, que nos caemos porque perdemos un partido tan importante, por supuesto que sí; pero lo que vale aquí es ver hacia adelante, levantarse y ver lo que hicimos mal en un partido sin demeritar lo bien que jugó el rival, ir a la cancha y retomar.

”Ni una cosa, ni la otra: ni el invicto nos aseguraba nada, ni perder un partido tampoco nos puede descartar. Seguimos en primer lugar, seguimos luchando por esto; seguimos en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, seguimos en la final del Torneo de Copa, y eso no nos lo puede quitar nadie”.

- ¿Qué le dicen al liguismo, porque el aficionado duda de qué pasará en diciembre y qué ocurriría si se topan de nuevo a Saprissa?

- Las grandes instituciones tienen que estar preparadas para estos momentos; las grandes instituciones tienen que estar preparadas para digerir la pérdida, pero al mismo tiempo para levantarse. Y las grandes instituciones tienen que estar preparadas para asumir la responsabilidad de cuando las cosas no se hacen bien y aceptar cuando el rival hace las cosas bien. Aquí se conjugan varios de esos aspectos.

”Nuestros objetivos siguen intactos, de que tenemos un cuerpo técnico que ha hecho las cosas muy bien, que ha perdido un partido en este semestre y que seguimos en pie de lucha por el campeonato. Queremos ir consolidando el liderato, eso es lo que le podemos decir a la afición”.

- Con resultados así, aficionados y exjugadores señalan la actitud del equipo. ¿Cómo lo ve usted y ese sentido de pertenencia que muchos achacan que el equipo no lo tiene?

- En los años anteriores la Liga tomó algunas decisiones con respecto a la salida de jugadores y por diferentes razones se trajeron jugadores del exterior o de otros equipos, y eso es el fútbol internacional. Bienvenidos al fútbol internacional. Mucha gente señala por ejemplo al CAR y dicen que se deberían tener más jugadores del CAR y sumar campeonatos.

”El CAR es mucho más que eso, es un proyecto social, que trasciende los resultados en una cancha, porque estamos trayendo jóvenes de todas partes del país para desarrollarlos como personas, como profesionales y como jugadores de fútbol.

”Uno podría decir que nos gustaría tener más y eso es parte de lo que se está haciendo, con un trabajo para traer jóvenes que en algún momento han pertenecido al CAR y hemos vendido jugadores del CAR.

Pero yo creo que son épocas por donde las instituciones pasan, en donde se traen jugadores que no son de la cantera; en otros momentos el equilibrio cambiará, pero honestamente estamos caminando por donde tenemos que caminar.

”Tomamos decisiones como traer a Óscar Ramírez para ligas menores, a Javier Delgado para el desarrollo del CAR de manera integral y nuestra idea es seguir trabajando en ese nivel, para que a futuro, podamos ir nivelando eso acerca del riñón manudo”.

- ¿Qué le parece a usted un futbolista como Iago Falque que se lesiona y no juega? ¿Da rendimiento para estar en un equipo como la Liga?

- Hace pocas semanas Iago Falque era una de las buenas contrataciones de la Liga; hace unas semanas otros jugadores que hemos traído eran importantes, y hoy gracias a las lesiones deja de serlo. Bueno...

”Yo tengo mi criterio y creo que las decisiones para traer a los extranjeros fueron buenas. Iago Falque es un muy buen jugador, lamentablemente el tema de las lesiones lo han tenido sentido, separado del grupo y se volvió a lesionar.

”Hay que ser un poquito justos, porque el discurso en la prensa era que todos los extranjeros eran buenos y estaban aportando y él aportó al principio. Porque esté lesionado yo no puedo catalogarlo como algo negativo, o que se tomó una mala decisión. Yo esperaría que salga de este bache de lesiones y pueda aportarnos en las instancias finales de los campeonatos en los que estamos”.

- ¿Y qué pasa con Rónald Matarrita? ¿Alajuelense puede darse el lujo de traer jugadores sin ritmo?

- Yo no sé si es darse el lujo, la palabra es buscar a través de la gerencia deportiva jugadores que hayan tenido una buena trayectoria, que vengan a llenar un puesto dentro del equipo, que aporten. Anderson Canhoto era otro jugador que estaba en divisiones donde la gente ni siquiera vuelve a ver, con poca participación y hoy es uno de los mejores.

”Llegará el momento, Matarrita ha tenido circunstancias de salud, no solo temas de lesiones o ponerse al día físicamente, sino cuestiones médicas que tuvo que resolver y que han atrasado un poco su proceso de reajuste al equipo, pero yo siento que el club ha tomado las mejores decisiones en cuanto a los jugadores que tiene.

”Volvemos a ver a la banca y vemos un equipo fuerte y la verdad yo pienso que hemos tomado las mejores decisiones. Matarrita está en proceso de recuperación, Iago Falque tiene que salir de este bache de lesiones tan complicado. Las decisiones nos tiene a donde nos tiene, que es en el primer lugar de este campeonato, nos tiene en la final del Torneo de Copa y nos tiene en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

”No podemos decir que porque nos fue tan mal el fin de semana, hoy tenemos que empezar a señalar y a buscar culpables. Hoy lo que tenemos que buscar son soluciones, y hay que reconocer que no se hicieron las cosas bien. Eso es de un equipo grande, cuando la gente reconoce que no funcionó el equipo, que no se hicieron las cosas bien, porque ahí es donde uno empieza a encontrar las soluciones. Ahí es donde uno empieza a ver hacia adelante, y consolidar el liderato, buscar el campeonato y el protagonismo que queremos en los otros torneos”.

