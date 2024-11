Guillermo Villalobos, jugador de Alajuelense: ‘Algunas veces se nos quiere bajar el piso’

Guillermo Villalobos dice una y otra vez que por sus venas corre sangre rojinegra, lo mismo que ocurre con jugadores como Creichel Pérez, Rashir Parkins y Rónald Matarrita. Por eso es que no está de acuerdo con comentarios en los que se señala que a Liga Deportiva Alajuelense le falta identidad.

“Algunas veces se nos quiere bajar el piso, pero ya en lo que se habla a lo externo no podemos controlarlo. A lo interno estamos fuertes, tenemos una mentalidad ganadora siempre. De cuatro títulos que peleamos, estamos en la final de dos (Copa Centroamericana de Concacaf y Torneo de Copa), ya ganamos uno (Recopa) y estamos de líderes generales en otro (Apertura 2024).

LEA MÁS: ¿Quiere ganarse un balón autografiado por los jugadores de Alajuelense?

”Entonces, no le veo por qué hacer una crisis. Claramente sabemos las circunstancias de ese partido, todos estábamos tristes por perder el clásico y entendemos que la afición esté molesta con nosotros, pero no nos queda otra y no podemos echarnos a morir por un partido”, afirmó Guillermo Villalobos.

Para él, Alajuelense no tenía ni debía por qué quedarse tendido en la lona, sino más bien reaccionar de inmediato y tratar de regresar más fuerte. Su criterio es que el triunfo contra Sporting (1-0) resultaba crucial, por el momento y por lo que está en juego.

“Sacamos los tres puntos y seguimos líderes generales, que es lo que queremos”, aseguró el futbolista que Alexandre Guimaraes tiene como comodín, ya sea como defensa central, lateral derecho o contención.

“Desde que el profe llegó me pone en todo lado y para mí es una alegría, porque él me da la confianza de jugar en los tres puestos. Siempre lo he dicho: para mi futuro va a ser muy bueno ser polifuncional, de lateral, de central y de contención me siento muy bien. Lo que me toque jugar en esta institución voy a ser feliz, porque quiero ser grande con esta institución y quiero la 31 en diciembre”, destacó.

LEA MÁS: Así se ubica Alajuelense en el ranquin de la FIFA para el Mundial de Clubes 2025

Alajuelense comanda la tabla del Apertura 2024 con 37 puntos en 18 partidos y el domingo a las 11 a. m. visitará a Santa Ana, en el Estadio de Piedades.

“Es un rival difícil y creo que tenemos una espinita en el ojo, porque nos sacaron puntos aquí en casa, que no queremos que eso pase, queremos ir el domingo a ganar y seguir líderes generales, que es el objetivo que tenemos”, mencionó Guillermo Villalobos.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.