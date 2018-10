“Espero que la Comisión de Arbitraje salga con la misma vehemencia con la que hizo la conferencia por la solicitud de Alajuelense. Acá no fue un error, fue una cosecha de equivocaciones y mala intención en contra de Cartaginés. No nos vamos a quedar callados, aunque nadie nos va a devolver los puntos. Quiero y espero que den la cara, que tengan la valentía y que no sea que solo lo hicieran porque lo pidió Alajuelense en un clásico”, manifestó Luis Fernando Vargas, jerarca brumoso.