Yo sé que los árbitros necesitan hacerse, necesitan experiencia, pero este gol no lo falla el árbitro, no lo falla el línea; la expulsión y todas las cosas que hubo en el partido que afectaron tanto a Carmelita como a Herediano. Mañana Ricardo Cerdas y Carlos Batres tienen que salir otra vez a hacer conferencia de prensa, porque si no lo hacen, quiere decir que para ellos no somos importantes. Hicieron conferencia de prensa para decir que iban a castigar a Hugo Cruz, pues yo creo que nos estamos quedando sin árbitros, porque él (Batres) llegó con un proyecto de rejuvenecer el arbitraje y dónde está la diferencia.