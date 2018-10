Con respecto a la zona mixta, yo estaba en el camerino y sentí el ruido y no sé qué pasó. Los entrenadores debemos estar en el camerino y cuando le pregunto al árbitro me dice que el problema sucedió en la cancha, así que no puedo opinar porque no lo vi. Sin embargo, si el réferi observó el conflicto debió seguir la situación, si lo hizo debía de haber más de un expulsado.