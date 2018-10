“Por su mala ubicación el árbitro sanciona una falta que no es, y que para mala suerte del árbitro termina en gol. Hubiera sido como cualquier situación que pita y que no es, pero termina en gol. Después hay un fuera de juego y el asistente que tenemos ahí es el mejor de Costa Rica, el que fue al Mundial, el que en ningún momento quiere perjudicar a nadie. Su posición y la forma en que va corriendo no le permite estar de frente y no le permite evaluar bien, es muy difícil”, relató.