Carlos Mora se despide de Alajuelense: ‘Esto no es un adiós, sino un hasta pronto’

Carlos Mora es legionario, tal y como lo adelantó Alexandre Guimaraes. Después de superar las pruebas médicas de rigor, es el nuevo futbolista del Universitatea de Craiova de Rumania, club con el firmó un contrato por cuatro años.

Si no se marchó antes, no fue porque el ahora exjugador de Liga Deportiva Alajuelense no despertara interés en otros clubes, sino porque las opciones no resultaban tan atractivas para todas las partes involucradas.

El desequilibrante extremo derecho nunca se impacientó por eso, pero como lo dijo recientemente su descubridor, Enrique Quique Vásquez, en una charla con La Nación, ya era hora de que el propio futbolista tomara una decisión radical.

Según Quique Vásquez, era el momento de que Carlos Mora decidiera si quería convertirse en legionario, o si, en definitiva, sería uno de esos jugadores que se quedan en el fútbol nacional y llegan a transformarse en verdaderos caudillos de su equipo.

Fue en Liga Deportiva Alajuelense donde creció y ahí mismo impresionó hasta a los mismos técnicos con los que Quique Vásquez tuvo que luchar, porque no le veían futuro. Pero Agustín Lleida creyó tanto en el visor como en aquel muchacho que era una perla por pulir.

Carlos Mora llegó a convertirse en el futbolista de campo más destacado de Alajuelense en los últimos torneos, siendo polifuncional, pero que se veía mejor principalmente cuando asumía funciones como extremo.

Carlos Mora se tomó una fotografía más en el Estadio Alejandro Morera Soto, despidiéndose de Liga Deportiva Alajuelense, junto a su esposa Pamela y su hija Amanda. (Prensa Alajuelense)

Es liguista a muerte, capaz de, recién casado, parar a tomarse una fotografía con su esposa en la cancha híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, ambos con el traje de novios.

Pero él sabía que, si se presentaba una oportunidad más, no podía dejarla escapar, porque era lo mejor para él, para su carrera y para el bienestar de su esposa Pamela Mora y su pequeña hija Amanda.

Su plan era que, si se quedaba en la Liga, lo iba a dar todo, como hasta ahora; pero si llegaba la opción de salir, la tomaría, como ocurrió esta vez con la oferta del Universitatea de Craiova.

Carlos Mora se deja ver por primera vez con la camisa de su nuevo club, Universitatea Craiova de Rumania. (Universitatea Craiova)

Marcharse de Alajuelense no fue fácil para un eterno enamorado del club, pero debía hacerlo. Cuando llegó a despedirse, el futbolista no aguantó las lágrimas.

Todo estaba listo para emprender el viaje a Rumania y cumplir ese último requisito: esas pruebas médicas que en la Liga sabían que superaría sin problema alguno.

Carlos Mora jugará en el Universitatea de Craiova en Rumania, un club donde puede crecer más y desde ahí puede captar la mirada de visores para dar el salto a otra liga europea.

- ¿Qué sensaciones tiene al dejar el equipo?

- Son muchos sentimientos, orgullo porque son sueños que voy cumpliendo, pero a la vez triste porque aquí empezó todo, me apoyaron, acá nació mi hija, una esposa, construí una familia, pasé momentos buenos y malos.

”Todo mundo sabe que yo soy liguista y que siempre traté de esforzarme y dar lo mejor de mí, de darles alegrías a todos, quería irme campeón pero no me tocó, lo que tengo que hacer es aprovechar esta oportunidad, ir y esforzarme desde cero allá, es un nuevo sueño y objetivo por cumplir”.

- ¿Qué recuerdos se le vienen a la mente?

- Son muchas emociones, vivencias, momentos únicos que van a quedar en mi corazón y mente, desde esa vez quién se iba a imaginar todo lo que pasó después, me voy con mucha alegría y emoción de ir y lograr buenas cosas allá, desearle lo mejor a este gran club que lo llevo en el corazón y lo amo con mi vida, que estos colores corren por mi sangre y así va a ser siempre.

- La Liga lo va a extrañar...

- Es algo que habla bien de uno, siempre traté de ser así porque yo cuando era niño veía jugadores y era un niño ilusionamos con que me firmaran una camiseta, con que me mandaran un saludo, yo trato siempre de estar para todos y cuando se pueda estar ahí, yo pasé por eso, soy un aficionado más que siente las cosas diferentes por dentro, trato de cumplirles a todos y darles esa alegría porque yo sé lo que se siente, poder hacer eso ahora es una satisfacción.

- ¿Cómo nació ese amor suyo incondicional por la Liga?

- Desde pequeño, desde que una vi el bus pasar cuando quedamos campeones, desde esa vez yo tocaba los tambores y pegaba brincos, pedía fiestas de cumpleaños y todo de la Liga, las camisetas, las bolas, las tenis rojinegras por la Liga.

”La afición me ha apoyado siempre, yo he tratado de compensárselos en la cancha esforzándome y sudando esta camiseta, dándolo todo, quiero desearles lo mejor, el club merece alegrías y van a venir, grandes cosas, todo lo que sea para ayudar siempre estaré pendientes y me alegraré por todo lo que consigan”.

- ¿Qué es lo que más va a extrañar?

- El levantarme y saber que voy para el equipo que amo es lo que más voy a extrañar, donde soñé jugar cuando era niño, el que me tuvo la confianza y creyó en mí toda la vida. Me va a doler, por un tiempo voy a sufrir un poco pero estoy muy emocionado por lo que viene.

- ¿Qué sabe de su nuevo hogar, Craiova, Rumania?

- La ciudad es muy linda, me gustaron muchas cosas, por ejemplo que ahí nieva, no la conozco y me gustaría verlo con mi familia, es un club que tienen buenas instalaciones, un buen estadio, me gusta mucho la ciudad, es muy medieval, esa sintonía me emociona mucho, ver todo eso porque nunca he estado en un país así.

- ¿Visitará el Morera Soto?

- Mínima cosa que tenga que venir acá, lo que sea, voy a venir a ver a la Liga, al CAR, es algo que me voy a llevar y voy a extrañar muchísimo, la Liga estará en mi corazón para siempre.

- ¿Qué mensaje le da a la afición manuda?

- Yo quiero decirles gracias, gracias por todo el apoyo, por siempre estar ahí, que me llena mucho de orgullo estar en esta institución, no tengo palabras ya pero los voy a extrañar, voy a extrañar venir y estar en este estadio, jugar en esta cancha espectacular, estar ahí en el CAR vacilando con mis compañeros. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto y desearles siempre lo mejor, que siempre van a tener un liguista más de corazón, donde siempre los voy a llevar.