¿Por qué Carlos Mora no logra ‘reventar’ en la Selección de Costa Rica?

Carlos Mora formó parte del microciclo previo al partido amistoso contra Uruguay y para el inicio eliminatorio; sin embargo, no fue incluido en la nómina que afrontará los partidos competitivos de la Selección de Costa Rica. (Albert Marín)

Carlos Mora, en la temporada 2023-2024, fue clave para Alajuelense. El extremo consiguió una regularidad marcada por los 3.490 minutos que jugó, además de 10 anotaciones. Sin embargo, ser considerado uno de los inamovibles de la Liga no le bastó para formar parte de la Selección de Costa Rica para el inicio eliminatorio.

La Selección de Costa Rica jugará contra San Cristóbal y Nieves el jueves a las 8:37 p. m., mientras que el domingo se enfrentará a Granada a las 3 p. m.

Una de las ausencias que más generó discusión en redes sociales ante el anuncio de Gustavo Alfaro fue la de Mora, quien tampoco jugó en el partido amistoso contra Uruguay, el cual terminó 0 a 0.

Para el entrenador Edson Soto, la explicación de por qué Mora no está en el plantel patrio es que él ha visto un bajonazo en el rendimiento del erizo.

“Yo lo que veo es que su rendimiento en los últimos juegos vino a menos, no fue determinante contra Herediano y Saprissa. En esa posición pueden estar jugadores que llenan más el ojo a Gustavo Alfaro”, afirmó.

Soto expresó que otro tema a tener en consideración es que normalmente en las selecciones se toman en cuenta a jugadores que están en un buen momento, pero además que capten rápidamente la idea del entrenador, ya que el tiempo de trabajo es mínimo.

Por su parte, Rodrigo Kenton externó que para él hay un tema de presión sobre Mora.

“Hay una situación, el muchacho está joven. Me parece que desde que lo pusieron crearon muchas expectativas. Se creyó que era el Mbappé de la Liga, pero para mí él es quien más ha resentido la salida de Alcócer de Alajuelense. Los dos juntos aportaban velocidad, desequilibrio, garra... Ahora todo esto recae sobre Carlos y sí se le ha visto en un juego más reservado”, detalló.

Kenton señaló que si Gustavo Alfaro decidió dejarlo afuera es porque considera que al menos para estos dos compromisos no le aportará lo que él desea.

Uno que tiene un criterio diferente es Javier Delgado. El exentrenador de Alajuelense fue enfático en que el extremo debería formar parte de la nómina.

“Uno pensaría que debería estar convocado, no precisamente de titular, pero como una variante puede ser un arma importante. El problema con Carlos es que lo han movido mucho de puesto, ha jugado como ofensivo, lateral, volante. Uno no sabe claramente dónde va a jugar y eso puede que le esté afectando. Lo otro que no sabemos es su actitud en los microciclos de la Selección, pero yo sí pienso que Carlos debería formar parte del grupo”, sentenció.

Géiner Segura expresó que un jugador como Mora no puede desaprovecharse, por lo que él considera que lo que está haciendo la Selección es brindándole una formación para que sea importante en las competiciones venideras.

“Yo no creo que no encaje en la Selección, simplemente siento que lo están trabajando. Él es joven, debe trabajar más en lo que piden, en lo que el técnico quiere. Por sus características es determinante para asistir, para anotar, tiene recurso individual, entonces puede ser importante a futuro”, finalizó.

Carlos Mora tiene 23 años y, aunque ha destacado a nivel nacional y es figura de la Liga Deportiva Alajuelense, tiene dos retos que su carrera todavía no le ha entregado como completados: jugar en el exterior y consolidarse en la Selección de Costa Rica. Para gran parte de la afición, el extremo manudo es el futbolista más destacado del torneo tico.