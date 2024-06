Manfred Ugalde explica por qué le ha costado anotar en Rusia

Manfred Ugalde se marchó del Twente de Países Bajos, donde dejó constancia de su capacidad goleadora, y se vinculó al Spartak Moscú de Rusia, club con el que solo ha anotado un gol.

Manfred, quien se unió a la Selección y será la principal carta ofensiva de la Tricolor en el juego eliminatorio de este jueves contra San Cristóbal y Nieves, habló de su momento en el Spartak, club con el que tiene 12 juegos sin concretar. El único tanto del tico con su nuevo equipo fue en el torneo de copa, y de eso hace casi cuatro meses.

“Me vengo adaptando a otra liga, una liga un poco más física, y si bien es cierto no he estado metiendo goles, sí le he aportado mucho al equipo tácticamente. También el club no está en buen momento, pero ahí vamos, y en lo personal me siento muy bien”, dijo Manfred durante la atención a la prensa en el Proyecto Gol, en declaraciones a Radio Columbia.

Manfred Ugalde está viviendo un tiempo de adaptación en Rusia, sabe que no está anotando pero siempre intenta ayudar al equipo pic.twitter.com/NAQITvRzN8 — TD Más (@tdmas_cr) June 3, 2024

Ugalde, quien añadió sentirse bien y feliz por estar nuevamente en la Selección, explicó un poco más cómo ha sido el cambio para él al pasar del Twente al Spartak Moscú.

“En Holanda el fútbol es un poco más técnico; en Rusia se juega más al choque. Es una liga más física, los equipos, sobre todo los de la parte baja, juegan mucho para estar en primera, entonces se tiran mucho atrás para tratar de defender el resultado”, indicó Ugalde.

Julio Cascante y Manfred Ugalde ya están incorporados a la Selección de Costa Rica, que este martes trabajó en la mañana en el gimnasio y en la tarde entrena en cancha. (Prensa Fedefútbol)

El atacante no se arrepiente de haber cambiado de aires. Señaló que el fútbol de Rusia es bueno y tendría presencia en las competiciones europeas, de no ser por el castigo que pesa sobre el fútbol de este país. A los clubes rusos se les impide participar en los diferentes torneos internacionales porque las tropas rusas invadieron y atacaron territorios de Ucrania.

“Estoy bien, estoy tranquilo y ojalá que pronto se levante la sanción y podamos entrar al fútbol europeo. Estoy contento con mi decisión”, aseguró Manfred.

Sobre el nuevo proceso que inicia la Sele, Manfred señaló que lo toma con orgullo y mucha responsabilidad. Costa Rica abre el jueves como local la eliminatoria contra San Cristóbal y Nieves a las 8:30 p. m.

“Sabemos que significa mucho para Costa Rica estar en otro mundial, y me siento agradecido con Dios de poder arrancar en la eliminatoria”, manifestó Manfred Ugalde.

Respecto al rival, destacó que, a lo interno del equipo, toman el compromiso con mucha seriedad. Reconoció que los conjuntos caribeños son difíciles porque son rápidos y potentes, y que deben contrarrestar las virtudes del rival con la juventud y ganas que observa en el cuadro patrio.

Manfred también piensa en anotar, en sacudir las redes de San Cristóbal, pero dejó claro que no es solo su responsabilidad, sino también de Anthony Contreras y todos los atacantes del equipo, sean legionarios o del medio local. Lo fundamental, señaló Ugalde, es iniciar bien y derrotar a San Cristóbal.

Costa Rica juega el jueves y el domingo a las 3 p. m. tiene el segundo compromiso, esta vez de visita contra Granada.