Carlos Mora frenó especulaciones: ‘Están inventando cosas’

Carlos Mora hizo un gol importante para él y para Liga Deportiva Alajuelense, en un partido internacional, contra New England Revolution y en el estreno de Alexandre Guimaraes como técnico rojinegro. Que atrape miradas de otros clubes no sorprendería. Sin embargo, cortó de raíz una polémica que se desató alrededor de él en los últimos días, luego de una historia que su esposa, Pamela Mora, publicó en Instagram.

“Primero, a mí no se me ha acercado nadie y lo de mi esposa tienen que leerlo bien, porque en ningún momento se refirió a que yo me iba a ir para ningún equipo”, afirmó Carlos Mora en zona mixta, luego del empate 1-1 entre Alajuelense y New England Revolution.

Mensaje llamativo

Pamela Mora, la esposa del jugador de Alajuelense, sorprendió a muchos y asustó a más de un liguista cuando expuso que no entendía por qué generaba tanta polémica que un jugador dejara al equipo de sus amores y buscara una mejor opción profesional. A fin de cuentas, según expuso, se trata de un trabajo en una carrera corta, lo que obliga a garantizarse pronto la estabilidad económica y un buen futuro.

“(...) ¿Entonces, solo por ser muy saprissista, muy liguista, muy herediano, no puede jugar en otro equipo? Los contratos se acaban. ¿Entonces a un jugador con futuro se le acaba el contrato y ya por eso no puede jugar en alguno de los tres mejores equipos del país?”, dice parte del mensaje de la compañera de vida del volante rojinegro.

“(...) Nadie piensa de qué vive un jugador después de los 40, que se le termina la carrera. Si no hizo la cantidad de dinero necesaria, si el equipo en el que estuvo no le dio la posibilidad de salir o de superarse, entonces de qué vive (...)”.

Pamela Mora reiteró la idea de que el futbolista es un profesional que debe buscar opciones laborales, más allá de su amor por una camiseta. Al final de su mensaje, incluso puso de ejemplo a su marido, quien según dice ha sido, es y será liguista toda su vida.

“Pero eso no significa que no vaya a jugar con otros equipos, ese es su trabajo”, concluyó, con lo que para muchos fue un aviso de lo que se venía por delante.

Explicación de Carlos Mora

Una vez finalizado el juego ante el New England, con eliminación manuda, Carlos Mora procedió a explicar ese mensaje de su esposa, que generó un sinnúmero de comentarios y levantó un verdadero polvorín, cargado de especulaciones.

“Claramente, ella se refería a que yo soy profesional. Voy a ser liguista toda mi vida, pero soy profesional y si en algún momento tengo que ir a otro equipo lo haré siendo profesional, si es una buena opción para mi familia, pensando siempre en eso.

”No porque quiera ir a otro equipo, porque soy liguista, amo esta institución, estos colores y lo voy a ser toda la vida. Mientras yo esté feliz acá, me quedaré acá. Tengo contrato hasta 2026, no se me ha acercado nadie y creo que están inventando cosas un poco”, afirmó Carlos Mora.

Dijo que él tiene muy claro que la carrera de los futbolistas es corta y que al final, debe pensar en la familia y el tema económico es importante, pero otras cosas también.

“Hay que ver todo lo que hay. No todos tienen lo que hay acá, no todos tienen el CAR y analizar esa parte, pero lo económico también es importante porque en muy pocos años uno tiene que ver cómo resolver su vida. Al final, ahora tengo una familia por quién responder y pensar en su bien”, apuntó el futbolista de la Liga.

Ese gol que convirtió contra New England Revolution y que le devolvió la esperanza al liguismo, no tanto para la competencia internacional, porque era muy difícil, sino porque de arranque, Alexandre Guimaraes dejó ver que la Liga sí se puede levantar.

“Fue poco tiempo para trabajar, trató de meter algunas cosas que se vieron reflejadas, me gustó mucho la actitud de cada uno de mis compañeros y salgo agradecido con eso y con ganas de seguir mejorando. Ahora tenemos un lapso para trabajar una idea más clara con el profesor”, apuntó el extremo derecho.

¡Carlos Mora descuenta en le global para Alajuelense! 🔴⚫ pic.twitter.com/JY7TqEEXgf — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 15, 2024

Su anotación fue una manera de mostrarse en ese sueño de convertirse en legionario. Si lo hace bien con su equipo, puede estar más cerca de eso, porque de momento no se encuentra en los planes de Gustavo Alfaro.

Él no es de los elegidos para la lista de cara al repechaje del 23 de marzo contra Honduras por ese pase a la Copa América.

Otra situación a la que se refirió Carlos Mora fue a lo dicho por Martín Arriola luego de la derrota contra Guanacasteca en Nicoya, al asegurar que ese juego evidenció que el problema de Alajuelense no era de técnico.

“Claramente sabemos que es responsabilidad de todos, sabemos que es cierto que tenemos que tomar responsabilidades nosotros los jugadores, porque somos los que jugamos y los que tomamos decisiones dentro de la cancha, por más idea que ponga un entrenador, también hay que asumir responsabilidad nosotros”, opinó Carlos Mora.

Su criterio es que en cierta parte Martín Arriola tiene un poco de razón con lo que manifestó y que necesitaban eso para reaccionar.

“Por todo lo que ha pasado, con la llegada del profe, que viene con una convicción enorme y lo demostramos en la cancha, que estamos encontrando un camino y hay que seguir por esa idea y seguir mejorando, tenemos que mejorar muchísimo todavía”, reflexionó Carlos Mora.

Luego de despedirse de la Copa de Campeones de Concacaf, Alajuelense tendrá unos días para entrenar bajo las órdenes de Alexandre Guimaraes. Su próximo juego será de visita, contra Liberia.

Aunque falta conocer cómo se reacomodará el calendario, es probable que ese partido sea el domingo 24 de marzo.