Cazatalentos que llevó a Carlos Mora a Alajuelense intuye su reacción al verse fuera de la Selección Nacional

La sorpresiva exclusión de Carlos Mora en la Selección Nacional de Costa Rica para el inicio de la eliminatoria mundialista genera más dudas que respuestas, incluso a lo interno de Liga Deportiva Alajuelense.

El nombre del extremo derecho no apareció en la lista más reciente entregada por el seleccionador Gustavo Alfaro para los duelos eliminatorios de la Tricolor ante San Cristóbal y Nieves, que será el jueves 6 de junio a las 8:37 p. m. en el Estadio Nacional; ni para el pulso de tres días después, de visita contra Granada (3 p. m.).

Carlos Mora fue parte del microciclo que trabajó la semana pasada de cara al fogueo contra Uruguay (0 a 0), pero fue suplente y no tuvo participación. Si no jugó y ahora también quedó fuera de la Sele, pareciera que ser uno de los futbolistas más desequilibrantes de Alajuelense no le alcanza.

¿Qué será lo que pasa con Carlos Mora? Esa consulta tan común entre periodistas y aficionados también se la formula Enrique Quique Vásquez, el cazatalentos que llevó al futbolista a la Liga, luego de verlo en Juegos Deportivos Nacionales.

Siendo lo más objetivo posible, el visor rojinegro mencionó en charla con La Nación que no tiene claro los motivos de Gustavo Alfaro para no tomarlo en cuenta esta vez. Sin embargo, dijo que el técnico tendrá su idea de juego y a partir de eso elige a los futbolistas idóneos para aplicar lo que él considera que debe hacerse.

“Quizás Carlitos no reúne esas condiciones que él piensa que debe tener para aplicar el planteamiento táctico que quiere hacer. Mi opinión es que muchas veces los técnicos escogen a los jugadores que están afuera del país, principalmente en las ligas europeas, porque consideran que juegan en un nivel más competitivo”, afirmó Enrique Vásquez.

Carlos Mora quedó fuera de la lista para los partidos de la Selección Nacional en el inicio de la eliminatoria mundialista. ¿Irá a la Copa América? (Rafael Pacheco Granados)

Al ver la lista y encontrar nombres como Kénneth Vargas, Josimar Alcócer, Alejandro Bran, Anthony Contreras y Álvaro Zamora, por citar algunos, su teoría cobra fuerza.

“Los que están afuera llevan cierta ventaja sobre un muchacho que juega única y exclusivamente en el torneo nacional. Eso no le quita méritos a Carlos, pienso yo. Me parece que es un buen relevo, con una ventaja enorme de que te puede jugar en una banda o en la otra y, a veces, bien trabajado y si aprende bien el juego, puede ser carrilero o lateral derecho”.

Otra inquietud alrededor del futbolista es por qué no ha dado el salto al extranjero, o por qué aún no ha llegado una oferta realmente atractiva por él.

“Me parece que está en un momento crucial: o sale del país y se hace jugador internacional, o definitivamente lo tendremos que convertir en uno de los líderes de la Liga Deportiva Alajuelense. Como se ha dado toda la vida, hay jugadores que no salen internacionalmente, pero que permanecen siendo grandes ídolos dentro de la institución”, reflexionó.

Carlos Mora estuvo en el microciclo de la Selección Nacional de la semana pasada, pero no se quedó en la lista para el inicio de la eliminatoria mundialista. (Albert Marín)

Conociéndolo bien, Enrique Vásquez intuye la reacción de Carlos Mora al verse excluido de la Selección Nacional para estos dos primeros juegos de la eliminatoria rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

De hecho, podría ser la misma que mostró hace un tiempo, cuando Alajuelense lo mandó a inscribir con boleta de Alto Rendimiento. Aquello fue como una especie de advertencia, pero no hubo necesidad de que regresara con los cachorros. Fue ahí cuando su rendimiento con el primer equipo se disparó.

“Él tiene mucho carácter y tiene bien definidos cuáles son sus sueños y cuál es su forma de canalizarlo todo. Esos detalles más bien lo fortalecen a él. En la Liga ha habido muchos muchachos que no tuvieron protagonismo a nivel de Selección Nacional, pero siempre fueron muy importantes. Eso los hizo madurar como personas y como futbolistas”, aseveró.

A Carlos Mora le resta un año de contrato con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Al pensar en algunas figuras que vivieron esa situación, recordó a Patrick Pemberton, quien en una época no estuvo en la Selección; igual que Johan Condega, Cristian Montero, Pablo Herrera y hasta mencionó a Carlos Hernández.

“En determinados momentos no eran tomados en cuenta, o en determinados momentos los desplazaban y los dejaban fuera, pero poco a poco fueron adquiriendo fortaleza y siempre estuvieron al pie del cañón. Estoy seguro de que eso es lo que pasará con Carlitos Mora”.

Enrique Vásquez recuerda que dos entrenadores no querían a Carlos Mora en Alajuelense

De hecho, esta situación también lo hace revivir lo que ocurrió luego de que lo vio en los Juegos Deportivos Nacionales en Escazú y le puso una ficha a ese talento de 16 años que jugaba fútbol y fútbol sala. Él sabía que debía llevarlo al semillero rojinegro.

“Había dos entrenadores —no quiso revelar sus nombres— que no estaban de acuerdo en la traída del muchacho; pero terminaron siendo convencidos por su rendimiento más adelante y también por un tanto de presión de mi persona, y de Agustín Lleida, quien me respaldó con lo que yo había visto en Juegos Nacionales.

”Eso ha sido reiterativo en la institución, hay exjugadores que luego fueron entrenadores y tenían su criterio. Yo tengo el mío, con muchos años de experiencia observando jugadores y veo cosas que quizás los muchachos más jóvenes no veían, o que quizás yo no las veía cuando tenía la edad de ellos”, enfatizó.

Carlos Mora es desequilibrante con Liga Deportiva Alajuelense y tiene gol. Fotografía: Albert Marín

Las características de Carlos Mora eran diferentes y a él como cazatalentos lo cautivó por la velocidad, potencia y facilidad con la que conducía el balón. También por su forma de maniobrar hacia la línea de fondo para centrar.

“Uno ve detalles, ve comportamientos, con solo conversar con los muchachos, ver la procedencia y una serie de detalles que no son solamente dentro de la cancha los que lo hacen a uno valorar a un muchacho de una forma diferente, en este caso, Carlitos Mora”.

Desde entonces, la evolución del jugador le parece correcta y afirmó que ha ido mejorando notablemente, que se nota el trabajo de estos años y cómo al final su percepción de que sí tenía con qué estar en Alajuelense estaba sustentada, no como el criterio de aquellos a quienes no les gustaba.

Enrique 'Quique' Vásquez tiene una misión fundamental en el descubrimiento de talentos en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“Lo han llamado a varios microciclos de la Selección y eso significa que no solo yo estoy observando cosas importantes de él. Es un muchacho joven y con el transcurso de los partidos puede mejorar para que pueda ser vendido internacionalmente, y que también sea tomado en cuenta en la Selección Nacional”, reiteró Enrique Vásquez.