¿Muestra mejoría la Selección de Costa Rica de Gustavo Alfaro comparada con la de Luis Fernando Suárez?

La Selección de Costa Rica no tendrá más ensayos antes de iniciar la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. El próximo jueves 6 de junio, la Tricolor debutará en un partido que, en teoría, parece accesible, ante San Cristóbal y Nieves. De inmediato, el próximo domingo, 9 de junio, visitará a Granada.

Titulares de la Selección de Costa Rica que enfrentó a Uruguay en duelo de fogueo, previo al inicio de la eliminatoria. (Rafael Pacheco Granados)

Para evaluar los puntos fuertes y las áreas a mejorar de la Nacional, consultamos al entrenador Marvin Solano, quien también valoró el nivel de los futbolistas que participaron en el reciente choque amistoso contra Uruguay.

Análisis de la Selección de Marvin Solano:

La Selección está dando buenas pinceladas de un modelo de juego más definido, con el técnico Gustavo Alfaro. Esto es un cambio positivo respecto al proceso anterior con Luis Fernando Suárez, donde no había claridad en el sistema de juego.

Puntos fuertes:

Recuperación del balón: El equipo busca recuperar el balón con más intensidad y hacerlo en campo rival, evitando un bloque defensivo demasiado bajo.

El equipo busca recuperar el balón con más intensidad y hacerlo en campo rival, evitando un bloque defensivo demasiado bajo. Transiciones rápidas: Se prioriza menos la elaboración con pases innecesarios en la zona baja, enfocándose en transiciones rápidas y un juego más vertical.

Se prioriza menos la elaboración con pases innecesarios en la zona baja, enfocándose en transiciones rápidas y un juego más vertical. Aprovechamiento de la velocidad: Alfaro está sacando provecho del recurso técnico y humano disponible, especialmente de los jugadores veloces.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro hace revelación: da cifras sobre condición física de jugadores locales vs. los legionarios

Áreas a mejorar:

Definición y ofensiva: En el último amistoso contra Uruguay, quedaron dudas, ya que no se ganó ni se anotó contra un rival limitado. La falta de un “9″ claro sigue siendo una preocupación.

En el último amistoso contra Uruguay, quedaron dudas, ya que no se ganó ni se anotó contra un rival limitado. La falta de un “9″ claro sigue siendo una preocupación. Defensiva ante rivales fuertes: No está claro cómo se comportará el equipo ante rivales de mayor calidad que presionen más.

No está claro cómo se comportará el equipo ante rivales de mayor calidad que presionen más. Integración de los legionarios: La incorporación de jugadores como Manfred Ugalde es crucial. Ugalde aporta más opciones ofensivas al jugar bien de espaldas al arco y asociarse mejor con sus compañeros. Los legionarios son quienes menos han trabajado con Alfaro.

Expectativas: La eliminatoria nunca es fácil, pero con los recursos disponibles, Costa Rica debería superar esta primera etapa sin mayores dificultades. La selección ha tenido varios microciclos que han permitido al técnico Alfaro implementar su idea de juego, y esto debería ser suficiente para enfrentar a los rivales iniciales.

Conclusión: Aunque los primeros rivales no representan un gran desafío en teoría, es crucial que la selección entre concentrada y con seriedad para evitar sorpresas. El verdadero examen será la Copa América, donde se evaluará el nivel real del equipo y se identificarán las áreas que requieren más atención.

El portero Patrick Sequeira recibió la oportunidad de ser titular ante Uruguay. La Selección de Costa Rica enfrenta un cambio importante en el arco, tras el retiro de Keylor Navas. (Rafael Pacheco Granados)

Análisis de los jugadores de la Selección de Costa Rica:

- Patrick Sequeira:

Se dice que es un portero joven, pero tiene 25 años y no juega en un nivel competitivo alto. No tiene el recorrido en este momento que se se requiere de arquero de selección. Ante Uruguay fue un partido cómodo para él, lo resolvió sin problemas y con seguridad.

- Yeison Molina:

Es un defensa que tiene buen juego aéreo, es rápido en corto, hace buenas coberturas y fuerte. No tiene experiencia en Selección, pero ante Uruguay cumplió bien y con más trabajo, podría ser opción en un momento de emergencia.

- Jeyland Mitchell:

Tiene a su favor la presencia física. Juega con tranquilidad y ha mostrado que no le pesa la camiseta, tanto en Primera División, como en Selección. Comete algunas faltas por llegar tarde, es decir, le falta atiempar. Tiene potencial y conoce sus limitaciones.

- Francisco Calvo:

Su experiencia es importante para la Selección. Tiene más responsabilidades ahora por ser uno de los líderes y hay que ver cómo se maneja ante esto. Tiene buen pase largo y pase diagonal, es bueno en el juego aéreo y sabe su oficio.

- Orlando Galo:

Tiene 18 partidos clase A con la Selección, por lo que su roce internacional es poco, pero se le está dando un liderazgo mayor. Cuenta con buena intensidad en la marca, buena dinámica y le gusta ir al ataque. Debe cuidarse de esas faltas por llegar a destiempo.

LEA MÁS: Joven Selección de Costa Rica demuestra carácter, atrevimiento y deseos de encarar la eliminatoria

- Brandon Aguilera:

Le ha costado su paso por la Selección. No se ve con confianza con balón y no llega al área rival. Defensivamente no es fuerte, porque no agranda bien y no hace grandes recorridos. No ha tenido la jerarquía que debe tener un jugador en ese puesto, pero ahora se le presenta una gran prueba.

- Haxzel Quirós:

Es un jugador muy aplicado y tiene buena intensidad, pero le ha costado mucho el uno contra uno en defensa. Así mismo, en ataque no suele generar algo que marque diferencia, así que debe mejorar sus acciones de finalización, ya un sea un buen centro o un buen remate o pase.

- Joseph Mora:

Su ventaja es que es muy regular, es decir, muy equilibrado con su nivel. Le falta dar más en ataque, porque pasa mucho, pero no genera grandes acciones. Participa más en jugadas de seguridad y le falta más en profundidad. En defensa cumple.

- Josimar Alcócer:

La velocidad es su punto fuerte. Con espacio es un futbolista importante para la contra y sus regresos defensivos son buenos, para ayudar al lateral. No es muy claro cuando enfrenta defensas reforzadas, porque no es tan fuerte en el uno contra uno y debe mejorar pensando en la eliminatoria.

- Álvaro Zamora

Ha mostrado un crecimiento en su fútbol. Se ve más fuerte, más potente, tiene buen arranque en corto y buena movilidad. Le gusta enfrentar al rival y es bueno en el uno contra uno. Cuando le juegan fuerte tiende a reclamar mucho. Ha ganado en confianza, pero le falta más juego sin pelota.

- Anthony Contreras:

Le ha costado evolucionar en su puesto. Es muy esforzado y es ideal cuando el equipo hace presión alta, porque es combativo, pero le faltan recursos técnicos para dejarse el balón, jugar de espaldas y atacar al rival. Le faltan desmarques más oportunos y mejorar en el uno contra uno y juego aéreo.

Anthony Contreras (7) es uno de los futbolistas de la Selección de Costa Rica de los que más se espera que levante su nivel para la eliminatoria. (Rafael Pacheco Granados)

- Joel Campbell:

Sigue sin alcanzar el nivel que se le conocía. Debe mejorar y si logra hacerlo, su aporte será muy importante para la Selección. Es líder y tiene mucha experiencia, por lo que se le puede sacar mucho provecho si levanta su rendimiento.

- Gerald Taylor:

Tiene potencia y marca con buena intensidad defensiva. Debe mejorar la toma de decisiones para no cometer faltas innecesarias. Además, necesita manejar conceptos físicos de aceleración y desaceleración, para no meterse en problemas por golpear al rival.

- Warren Madrigal:

Destaca por su gambeta y por llegar al área contraria. Sus condiciones son buenas y puede llegar a un mejor rendimiento. Tiene que mejorar más en el aspecto físico, porque en la alta competencia esto cuenta mucho.

- Jefferson Brenes:

En momentos importantes ha respondido. Da buen equilibrio, ayuda más al otro volante y tiene buena marcha y pasa bien al ataque por su técnica. Debe ajustar su equilibrio emocional y mejorar la intensidad con balón.

- Kenneth Vargas:

Ha evolucionado en su juego y a nivel físico. Es rápido, con buenos regresos defensivos y con mucha confianza en sus atributos, porque sabe jugar al espacio y tirar buenas diagonales.