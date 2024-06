Gustavo Alfaro hace revelación: da cifras sobre condición física de jugadores locales vs. los legionarios

¿Cuál es el análisis del empate 0-0 ante Uruguay?

Fue un lindo partido, una buena medida. Trabajamos una semana y podemos sacar conclusiones. Algunas cosas me gustaron y otras las podemos mejorar. Estamos comenzando un proceso. Desde Panamá hasta ahora, veo a un equipo más sólido en la cancha.

¿Qué debe mejorar la Selección Nacional de cara al arranque de la eliminatoria ante San Cristóbal y Nieves?

No me gustó que no se concretaron las dos chances de Orlando (Galo). Peleamos hasta el final porque este partido se podía ganar hasta en la última jugada. Debemos mejorar en sacar limpia la pelota, que sea igual por la derecha como lo hace (Francisco) Calvo por la izquierda. Debemos tener serenidad y amplitud, sintonía para finalizar las situaciones de gol.

¿Qué aspectos debe corregir la Selección Nacional en los aspectos físicos?

Nadie tiene la verdad absoluta, pero debemos hacer énfasis en las mediciones físicas. Salvo los jugadores de la MLS y Manfred Ugalde, tenemos medido a todos los jugadores y cuando uno ve el nivel de los futbolistas de la liga local con los jugadores que juegan fuera de Costa Rica, es necesario mejorar. En promedio hay una diferencia de 13%. En el duelo ante Argentina, la diferencia fue de 10%.

¿Cómo se debe trabajar ese aspecto?

Hemos perdido siete meses en trabajar la fortaleza física. No podemos decir en cuánto tiempo se podrá equilibrar, pero es un trabajo de dos a tres años. Se debe trabajar en los aspectos mental, físico y táctico. Decaímos en la parte física ante Argentina y Honduras en la segunda parte, por lo que debemos mejorar.

¿Cuál es el análisis del trabajo de Patrick Sequeira?

Los muchachos que están no vienen a tapar espacios vacíos. Todos sabemos lo que significa Keylor Navas en la Selección Nacional. Ellos están acá por lo que hacen en sus equipos. A Patrick no lo vemos todas las semanas, pero es un chico que tiene buen nivel y lo demostró. Patrick salió rápido, ordenó a la defensa y la verdad hizo un partido muy correcto. Estoy contento con todos los porteros que están en la Selección y en el futuro se pueden sumar otros.

¿Cuánto se practicaron los penales?

Se practicaron bastante. Francisco los lanzó muy bien y por eso tuvo la responsabilidad, aunque lamentablemente lo falló. Si Joel (Campbell) hubiese estado en la cancha, posiblemente le habría tocado la responsabilidad. Lo que no hemos tenido tiempo de practicar son las acciones a balón parado tanto en la fase ofensiva como defensiva.

¿Qué puede aportar la dupla de Brandon Aguilera y Orlando Galo?

Brandon jugó en el mismo puesto que juega habitualmente en su equipo. Es un volante que está en la cancha más suelto, que busca los pases entre líneas, que se complementa con Orlando Galo. El partido nos dejó muchas conclusiones donde Brandon tuvo más libertad y Orlando fue más al ataque. Vamos a esperar a ver qué nos pueden dar Jefferson Brenes y (Alejandro) Bran cuando les toque. Orlando es más de contención, mientras los demás son más de gestación y verticalidad.