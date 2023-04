Alajuelense vs. Saprissa en vivo: Clásico tiene el liderato en juego

Domingo de clásico Copiado!

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa se enfrentan hoy en el clásico 344 en la historia del fútbol nacional. El partido se disputará a partir de las 5 p. m., en un Estadio Alejandro Morera Soto que estará a reventar. El clásico resulta determinante para el liderato del Torneo de Clausura 2023.

En la Liga tienen muy claro que este clásico los puede llevar de nuevo a la cima del torneo. Si los rojinegros ganan, de nuevo tendrían los mismos puntos que la S y el gol diferencia los pondría en la punta.

Johan Venegas y Javon East buscarán goles en el clásico de este domingo 2 de abril entre Alajuelense y Saprissa. (Rafael Pacheco y José Cordero)

Un empate mantendría la distancia de tres puntos favorable para Saprissa; mientras que un triunfo de los tibaseños los haría escaparse arriba, con seis puntos de ventaja.

Ya veremos cuál de las tres opciones anteriores se plasma en la gramilla híbrida de La Catedral.

Vistazo a la tabla de posiciones Copiado!

Alajuelense reporta equipo completo Copiado!

Como desde hace mucho tiempo no ocurría, Andrés Carevic tiene disponible a todos sus hombres. Repase aquí todo lo que dijo el técnico rojinegro en la víspera del juego.

Esto piensa Andrés Carevic del clásico nacional

🗣 ¡Escuchá al profe Carevic! 🗣 Tenemos equipo completo para este domingo en el Clásico Nacional 💪🏽 pic.twitter.com/qqwYlZkMWJ — Alajuelense Oficial (@ldacr) April 1, 2023

Bajas moradas Copiado!

Saprissa no contará con Pablo Arboine, quien sumó la quinta tarjeta amarilla, tampoco tendrá a Ariel Rodríguez, quien salió lesionado ante el Santos, pero recupera a Kevin Chamorro y Kendall Waston, quienes estaban con la Selección.

Además, Fidel Escobar está en duda tras el partido en el que Panamá le ganó a la Selección de Costa Rica en el Estadio Nacional. Lea todos los detalles aquí.

Ariel Rodríguez se lesionó el miércoles anterior. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense pacta mostrar su verdadera cara

La Nación conversó con el directivo rojinegro Federico Calderón y manifestó que los resultados que se están dando no son los que esperan, porque el equipo juega bien, pero tiene despistes que le cuestan los partidos y que la dirigencia confía en el trabajo del cuerpo técnico para que eso se corrija.

“Para el clásico de este domingo hay un compromiso del cuerpo técnico y jugadores de darle una alegría a la afición que nos va a apoyar a estadio lleno, para ganarle a Saprissa y recuperar el primer lugar”, afirmó Federico Calderón.

Comentó además que algún sector del ambiente del fútbol siempre trata de maximizar, polemizar y generar un efecto crisis dentro de Liga Deportiva Alajuelense, “pero claramente estamos en un punto que si ganamos el próximo partido, recuperamos el liderato”.

“Crisis no hay, lo que sí hay es un compromiso del cuerpo técnico y los jugadores de trabajar para enmendar los errores que se están cometiendo en los partidos. Que hay confianza de la Junta Directiva hacia el cuerpo técnico y la planilla que tenemos, también”.

Carlos Martínez y Celso Borges son dos de los futbolistas que podrían entrar en lista para el clásico. Alajuelense reporta equipo completo para este duelo crucial contra Saprissa. (Prensa Alajuelense)

De paso, el directivo de la Liga le envió un mensaje a la afición que este domingo poblará al 100% las gradas del Morera Soto.

“Lo que necesitamos es que el aficionado que vaya a los partidos y principalmente el domingo en el clásico, que tenga paciencia, que apoye al jugador, que no lo recrimine. Que si se pierde una bola eso es parte del fútbol”, citó.

Su percepción es que la afición también tiene un rol fundamental en motivar al equipo.

“Empujándolo y motivándolo a sacar el triunfo, no cayendo en el juego de que hay una jugada que no nos sale y el estadio no se puede expresar, tiene que seguir apoyando, como lo hemos hecho muchas veces”.

El clásico llegó muy pronto para Vladimir Quesada Copiado!

“Le voy a hacer sincero, no me pasaba por la cabeza volver a dirigir en un clásico de Primera División, estaba avocado a mis trabajos de visorias con Roy Myers y Sergio Guila, avocado a dirigir al equipo U-13 de nuestra institución y ahí sí pensaba en dirigir un clásico en una posible final; a nivel de Primera División no lo pensaba. Nosotros podemos pensar en una cosa, pero Dios tiene otras cosas para nosotros”, contestó el entrenador cuando en conferencia de prensa se le consultó si se imaginó dirigiendo el clásico.

Aquí encontrará la nota completa con el técnico interino de la S.

El saprissismo confía en Vladimir Quesada. (Milton Montenegro)

Así se comportan Alajuelense y Saprissa en el campeonato Copiado!

Presentamos una serie de números de Data Factory que nos permiten ver la evolución de Alajuelense y de Saprissa en el Clausura 2023.

Recomendamos prestarle atención al apartado de goles por minuto, una información a la que quizás no se le presta tanta atención y que está sumamente interesante.

El clásico en la voz de Pablo Izaguirre Copiado!

Los rojinegros y los morados que anotan más en el torneo Copiado!

Veamos con detalle quiénes son los hombres gol de Alajuelense y Saprissa en lo que va del campeonato.

Alex López o Mariano Torres: ¿Quién es más determinante para el clásico? Copiado!

Entre semana hicimos un ejercicio sobre lo que ha sido hasta ahora el aporte de Alex López y Mariano Torres en sus equipos, en lo que va del torneo. Sin duda, hoy la pelota tiene que pasar por ellos.

Si quiere leer el artículo, lo encontrará aquí.

Esto se dice en Alajuelense y en Saprissa Copiado!