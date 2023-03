Andrés Carevic dio una buena noticia para Alajuelense y dijo lo que piensa del Saprissa

Andrés Carevic se tomó su tiempo para hablar de Alajuelense y el clásico durante poco más de 15 minutos.

Aunque no quería que lo tomaran como excusa, recordó que para los últimos partidos la Liga tuvo nueve bajas, si bien los jugadores más jóvenes hicieron un gran esfuerzo, igual que los que no tenían tanta regularidad.

“Eso no quiere decir que porque ellos participaron el equipo no ha funcionado. El rival cuenta también, hemos tenido partidos complicados, difíciles, pero también nosotros nos replanteamos qué dejamos de hacer, qué podemos mejorar, qué podemos seguir evolucionando, porque viene el último tercio del campeonato”, expresó Andrés Carevic.

Dijo que a partir de eso, este es el momento justo y necesario para alinearse y tener un equilibrio con regularidad.

- ¿Qué tan conveniente puede ser para Celso Borges entrar en un partido como el clásico después de cinco semanas de inactividad?

- Lo importante es que gracias a Dios todos se han integrado al entrenamiento general. En el caso de Celso tenemos que evaluar de acá hasta el domingo para ver si él puede estar al 100% y tomar la decisión de si puede estar o no puede estar.

“Hay que esperar hasta el último momento, lo importante es que ya se integró y eso es fundamental para nosotros”.

- ¿Siente que este es el partido por el liderato?

- Creo que es un partido muy importante, que puede ir definiendo el tema del liderato. Nosotros somos conscientes y lo tenemos bien claro, así que sabemos que será un partido duro.

“Ellos tienen un buen plantel, son los líderes del campeonato, vienen haciendo un buen campeonato y, a pesar de que jugamos en casa, es el clásico y vamos a enfrentar jugadores que tienen un equipo de jerarquía. Va a ser un partido duro, pero trataremos nosotros de hacer nuestro mayor esfuerzo para poder ganar”.

- Alajuelense venía ganando todos los partidos en el Morera, a excepción del juego contra Los Ángeles FC y el Santos. ¿Necesita retomar esa senda?

Sí, creo que nosotros tenemos una línea bien clara de tratar de ganar en todo lado. Es un tema estadístico que en casa tenemos la mayor cantidad de victorias, pero más que todo es retomar algunas cuestiones nuestras para tener un equilibrio, seguir siendo fuertes, fuertes en casa, pero también jugando de visita.

“Tratar de proponer y de ganar los partidos, pero yo creo que será un partido duro. Ellos son los líderes y nosotros trataremos de tener un equilibrio como equipo, un orden y plantear un partido para ganarlo”.

- ¿Las situaciones extra fútbol que sucedieron alrededor de Saprissa en los últimos días cree que pueden ser algo que los haga un rival más fuerte?

- Yo creo que independientemente de la situación que está viviendo su club, ellos tienen gente de jerarquía en el vestidor que seguramente van a sacar adelante al equipo. Creo que esa parte va a ser que el camerino se unifique seguramente para la situación donde están.

“No sé si más fuertes o no, no estoy en su club ni en su camerino para saber si están fortalecidos o no. Pero sé que tienen gente de jerarquía que en estas situaciones pueden salir adelante.

“Creo que nosotros nos tenemos que ocupar por lo nuestro, por hacer bien las cosas, por plantearnos varias cuestiones que teníamos para poder mejorar y tratar de en este último tercio del campeonato cerrar bien y más que todo empezar el domingo que es un clásico y hay que ganar”.

- ¿Qué opina de que Benjamín Pineda sea el árbitro de este clásico?

- Como siempre hablo, yo no hablo en sí del arbitraje. Confiamos, siempre tratamos de apoyar al arbitraje, de ir creciendo juntos, porque en el fútbol se crece unificando el tema de los equipos, de entrenadores y arbitraje.

“Esperamos nosotros que pueda ser un buen arbitraje y que sea un buen partido para todos. A veces hay detalles, pero siempre van a quedar en el partido, hay que seguir adelante y hay que seguir creciendo”.

- ¿Qué tan diferente puede ser este clásico con respecto al anterior?

- Como siempre se dice, independientemente de la tabla, es un clásico, siempre se juega un partido aparte, un partido especial. Claro que son tres puntos y en estos momentos donde estamos, en la altura del campeonato, son muy importantes para nosotros.

“Creo que va a ser duro, pero nosotros tratemos de hacer nuestro mayor esfuerzo, tratar de trabajar bien el partido, de ganar. Eso va a ser importante en la parte anímica para el cierre del torneo”.

- ¿Cómo ha visto a Leonel Moreira?

- No hablo de individualidades, creo que es un jugador más. Uno a veces los aparta por ser porteros, pero nosotros tomamos decisiones de rendimiento y de estrategia. Entonces, a como a veces les ha tocado jugar uno y uno, o a veces en el torneo local uno y la Concacaf al otro, vamos valorando el nivel de cada uno, el crecimiento de cada uno.

“La estrategia que nosotros podemos implementar y qué es lo mejor para el equipo. No puedo individualizar, el portero es parte de nuestro equipo y como lo hice con otros jugadores de campo, a veces lo hice con el portero.

“Creo que tengo buenos porteros, de buen nivel y podemos tener ese plus para tomar decisiones, de si puede jugar uno u otro”.

- Saprissa cambió de técnico y podría ser un cambio de propuesta. ¿Hay que hacer ajustes por eso?

- Seguro, siempre cada entrenador tendrá su sello y nosotros tenemos que estar muy alertas por alguna variabilidad que puedan tener ellos. Nosotros valoramos algunas cuestiones de que pueda haber algunas modificaciones, pero eso también es estrategia, ellos tendrán la suya y nosotros la nuestra, de ver algunos detalles y enfocarnos en lo nuestro.

- ¿Sabe algo de Vladimir Quesada?

- Justo cuando yo llego al país en 2019 él había salido del club, pero después estuvo en selecciones nacionales y valorarlo de esa manera y en lo que fue su primer partido con Saprissa de nuevo.

- ¿Tiene el equipo completo?

- Gracias a Dios estamos entrenando todos a nivel general, todo el plantel. Eso es muy bueno, hacía bastante que no teníamos a todos disponibles y desde ya que tendremos que valorar a la gente que ha tenido lesiones y viene recuperándose, que se pueda encontrar al 100% para que puedan ser partícipes del juego.

“Valoraremos como siempre lo hago, esperaremos hasta el último momento para tomar decisiones”.

- Alajuelense no ha tenido tarjetas rojas. ¿Es una directriz suya?

- Es el modelo y la esencia que nosotros queremos plantear, que es jugar fútbol. Cuando no tenemos la pelota quiero un equipo agresivo para poder recuperarla. Eso no significa que seamos malintencionados. Es un equipo correcto a nivel de intensidad, de poder recuperar la pelota, sin mala intención.

“Es fútbol y a todos les puede pasar, pero hemos estado bien. Seguiremos por ese camino y lo que digo es que hay que jugar fútbol, crecer en lo que nosotros pretendemos.

“Así lo vemos nosotros como cuerpo técnico y querer tratar de imponerse en el juego con fútbol, pero cuando no la tenemos claro que hay que correr y hay que meter y recuperar la pelota”.

- ¿Qué tan complicado se le hace armar el once titular al tener a todo el plantel, porque recuperó a Giancarlo González, Erick Cabalceta, Celso Borges y regresaron los seleccionados?

- Siempre es bueno tener un equipo que sea muy competitivo internamente y que uno sepa que a quien elige va a estar al 100% para jugar el partido. Ya los jugadores saben el rol que cumplen, esforzándose todos los días, trabajando duro, exigiendo.

“Hay que elegir once jugadores, siete que van a la banca. A veces algunos no son convocados, pero eso no significa que no son tenidos en cuenta por nosotros. Es que a veces por estrategia del partido, por el nivel de juego de cada uno, va a jugar uno u otro. Y siempre nosotros trataremos de buscar el mejor once que tengamos a nivel estratégico y de juego”.

- ¿Cuál es la relevancia para el equipo de este partido y cómo trabaja la motivación?

- Es un clásico, es un partido aparte en lo que merece lo que es el campeonato por ser clásico, pero la motivación no la tengo que dar yo. El jugador ya por sí solo tiene esa motivación, esas ganas de poder jugar el domingo, en casa, con toda la gente.

“No es parte de motivación, sino es tratar de estar bien enfocados, bien concentrados, dar su máximo, hacer un buen partido y tratar de ganarlo”.

- Se ha cuestionado la poca cantidad de minutos de los extranjeros de Alajuelense. ¿Qué evaluación hace de Ángel Tejeda, Freddy Góndola y Dardo Miloc que han tenido poco protagonismo?

- Yo creo que no debo hacer variabilidad de si es extranjero o es tico. Siempre que la gente que venga de afuera trate de aportar, pero también tomamos decisiones según el día a día de trabajo y el rendimiento.

“No quiere decir eso que no están trabajando bien, están trabajando muy bien, pero no les ha tocado participar mucho porque a lo mejor otros jugadores en sus posiciones vienen haciendo las cosas bien, pero eso no significa que no aporten a nuestro equipo.

“Vienen de otros países, como Dardo de Argentina, Freddy de Panamá y Ángel y Alex López de Honduras y tratan de trabajar al máximo, hacerlo lo mejor posible y exigir internamente para que el equipo se mantenga a nivel.

“Pero lo bueno es que han tenido participaciones, a lo mejor no tanto como ellos habían pretendido, pero somos un equipo y trataremos de trabajar como equipo y aportar y cumplir su rol desde donde les toque”.

- El estadio estará lleno. ¿Qué mensaje le manda a la afición?

- Con la afición eternamente agradecido por el gran apoyo que siempre nos han dado, tanto de local como de visitante. De parte nuestra es tratar de dar nuestro mayor esfuerzo, dar el 100% y regalarles tres puntos y esa alegría que necesita nuestra gente, más que jugamos de local. Agradecidos por hacer un esfuerzo de pagar una entrada y llenar el Morera Soto.

