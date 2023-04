Alajuelense pacta mostrar su verdadera cara

“Para el clásico tenemos que trabajar muchas cosas y mejorar lo máximo posible, porque no podemos perder este partido”, expresó de manera directa y sin rodeos el lateral derecho de la Liga, Yael López.

Alajuelense recibirá a Saprissa este domingo 2 de abril, a partir de las 5 p. m., en un Estadio Alejandro Morera Soto que estará a reventar.

Después de la derrota de la Liga a mitad de semana en la casa de Sporting, los rojinegros adoptaron el firme compromiso de sacudirse y levantarse.

Quieren mostrar la verdadera cara de Alajuelense, máxime que a diferencia de su archirrival, cuentan con equipo completo. Es algo de lo que Andrés Carevic ha carecido en esta segunda vuelta.

De cara al clásico, todos en el vestuario liguista están comprometidos con la causa.

Pretenden que en la cancha sea vea buen fútbol, ganas, coraje y mucha actitud, así como ocurrió cuando les tocaron el ego e intentaron lavarse la cara jugándose un partidazo contra Los Ángeles FC, en Estados Unidos.

Eso sucedió luego de que vivieron una noche de terror, con pánico escénico incluido en el Morera Soto, contra el campeón de la Major League Soccer (MLS).

Alajuelense evita el drama, pero se exige a sacar este duelo contra Saprissa que se torna crucial en su aspiración de culminar la etapa clasificatoria como líder general.

“La presión aumenta muchísimo más, en nuestra casa, no hay margen de error, tenemos que ganar porque dependemos de nosotros mismos”, opinó Yael López.

Todos tienen más que clara esa obligación de ganar, pero también saben que les espera un partido de exigencia total.

“Va a ser durísimo, estamos en nuestra casa, tenemos que aprovechar eso y trabajar lo máximo posible para que los errores que hemos tenido no se repitan”.

Al hacer un análisis de qué le ha pasado a la Liga en esta segunda vuelta, el carrilero asegura que los rivales los estudian y que tal vez les ha faltado un poco de claridad.

“Porque seguimos creando opciones y es un momento que a cualquier equipo le puede pasar. Nos pasó a nosotros y tenemos que levantarnos de ese resultado negativo y seguir para adelante. No podemos quedarnos en el suelo, tenemos que levantarnos y seguir luchando”.

Yael López indicó que no hay espacio para dudas, porque en la Liga saben lo que tienen, cómo pueden jugar y que tienen que dar lo mejor de cada uno.

“Dependemos de nosotros. Saprissa es un rival dificilísimo y tenemos que darle a la afición lo que quiere, que es un gane en nuestra casa, en el clásico y seguir ahí en el primer lugar”, insistió.

¿Se vuelve Saprissa más peligroso por lo extrafútbol ocurrido en esta semana con el tema de Javon East y Jeaustin Campos? “Quizás, no sé... No sé qué estarán pensando allá, puede ser que se unan. Lo que nos interesa es lo de nosotros y tenemos que trabajar para que sea el técnico que tengan, los jugadores que tengan, ganemos, porque no hay de otra”, respondió Yael López.

Y agregó: “No nos podemos echar un saco de tierra encima por los partidos que hemos perdido, pero siempre hay que mejorar. A lo interno lo hablamos. Nos dolieron los resultados negativos, pero tenemos que levantarnos de nuevo y seguir”.

Voz de la dirigencia. La Nación conversó con el directivo rojinegro Federico Calderón y manifestó que los resultados que se están dando no son los que esperan, porque el equipo juega bien, pero tiene despistes que le cuestan los partidos y que la dirigencia confía en el trabajo del cuerpo técnico para que eso se corrija.

“Para el clásico de este domingo hay un compromiso del cuerpo técnico y jugadores de darle una alegría a la afición que nos va a apoyar a estadio lleno, para ganarle a Saprissa y recuperar el primer lugar”, afirmó Federico Calderón.

Comentó además que algún sector del ambiente del fútbol siempre trata de maximizar, polemizar y generar un efecto crisis dentro de Liga Deportiva Alajuelense, “pero claramente estamos en un punto que si ganamos el próximo partido, recuperamos el liderato”.

”Crisis no hay, lo que sí hay es un compromiso del cuerpo técnico y los jugadores de trabajar para enmendar los errores que se están cometiendo en los partidos. Que hay confianza de la Junta Directiva hacia el cuerpo técnico y la planilla que tenemos, también”.

De paso, el directivo de la Liga le envió un mensaje a la afición que este domingo poblará al 100% las gradas del Morera Soto.

“Lo que necesitamos es que el aficionado que vaya a los partidos y principalmente el domingo en el clásico, que tenga paciencia, que apoye al jugador, que no lo recrimine. Que si se pierde una bola eso es parte del fútbol”, citó.

Su percepción es que la afición también tiene un rol fundamental en motivar al equipo.

“Empujándolo y motivándolo a sacar el triunfo, no cayendo en el juego de que hay una jugada que no nos sale y el estadio no se puede expresar, tiene que seguir apoyando, como lo hemos hecho muchas veces”.

Para este domingo, las puertas del Morera Soto se abrirán a las 2 p. m. y una vez más, la Liga le suplica a su gente que no compre entradas en reventa.

