Vladimir Quesada jamás llegó a imaginar lo que le esperaba en Saprissa

Vladimir Quesada fue llamado de emergencia por Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, para que se hiciera cargo del equipo de la Primera División.

Todo fue muy rápido, a inicios de esta semana y el miércoles estuvo en el banquillo dirigiendo ante el Santos de Guápiles.

Vladimir estaba en sus funciones a cargo del equipo U-13 de los morados y ni por la mente le pasó que volvería al primer equipo, menos que su segundo juego sería el clásico ante Alajuelense.

“Le voy a hacer sincero, no me pasaba por la cabeza volver a dirigir en un clásico de Primera División, estaba avocado a mis trabajos de visorias con Roy Myers y Sergio Guila, avocado a dirigir al equipo U-13 de nuestra institución y ahí sí pensaba en dirigir un clásico en una posible final; a nivel de Primera División no lo pensaba. Nosotros podemos pensar en una cosa, pero Dios tiene otras cosas para nosotros”, contestó el entrenador cuando esta mañana en conferencia de prensa se le consultó si se imaginó dirigiendo el clásico.

Quesada irá al Morera Soto a enfrentar a la Liga apoyado en lo que hacía el equipo con Jeaustin Campos. Reconoció que es poco lo que ha podido laborar con el plantel.

“Es poco lo que podemos hacer cuando hay un partido en medio, lo más difícil es trabajar lo táctico. Todo se basa en la recuperación. La idea de los trabajos, de los tiempos, buscamos que el jugador llegue lo mejor descansado al día de partido. Lo que le puedo decir es que las ideas propias en este momento son pocas porque hay un trabajo ya acumulado. Yo no voy a tocar gran cosa de lo que se ha trabajado”.

- ¿Quién será el portero titular, ante el regreso de Kevin Chamorro?

- Tenemos cuatro porteros, yo cuento con los cuatro. Yo hablé con todos ellos y cada uno de ellos sabe cuál es el rol que debe cumplir. Para mí eso es muy fácil, porque encontré un grupo muy unido dentro de ese camerino.

- ¿Aarón Cruz tiene las mismas posibilidades?

Sí, lo mismo Abraham Madriz, a quien conozco desde selecciones menores. Los cuatro conmigo son grandes personas. La relación es muy buena entre ellos. Ustedes vieron que Aarón estuvo en la banca en el juego anterior y creo que antes no estuvo ni entre los suplentes.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, atendió a los medios de comunicación, previo al clásico del domingo. (Foto de Milton Montenegro) (Milton Montenegro)

- ¿Usted piensa ser campeón con Saprissa y que le den la oportunidad de seguir como entrenador del equipo para el próximo torneo?

Hasta el domingo pasado todavía debo aparecer como entrenador de la categoría U-13, que es parte del trabajo que hacía aquí. Mi intención era salir campeón con esa categoría, pero igualmente, es lo mismo con la Primera División. Mi deseo era poder darle el campeonato número 38 a nuestra gran institución. Si nuestras autoridades tienen pensado otras cosas para mí y el grupo, bienvenido sea. Me siento contento por haber ayudado.

- ¿Al plantel lo golpearon o no las polémicas que se presentaron estos días?

- Yo lo dije, hoy en día, con las redes sociales, que no tengo, pero respeto a quienes las tienen, es difícil abstenerse de lo que pasa en el mundo. La libertad la tienen todos. Tratamos de decirle a los muchachos que obviamente tienen que tener la inteligencia necesaria para poder manejar esas cosas. Yo llego al camerino y el día martes me reafirma verlo de adentro.

Normalmente veía al equipo entrenar y reunirse y veía la camaradería entre ellos, eso es importantísimo. Eso es lo que ha hecho que no se dañen las estructuras internas del plantel, que la cohesión no se vea fisurada a gran escala. Esa unión los ha hecho más fuertes y los ha unido como grupo, porque en ese camerino hay líderes como Guzmán, Waston, Bolaños, Alvarado, quienes no van a permitir que lo externo afecte al grupo. Ha sido la base a pesar de tantas tormentas. Tan es así, que somos el primer lugar del campeonato.