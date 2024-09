Alajuelense vs. Herediano: Competición tomó acuerdo que no a todos les gustará

El Comité de Competición de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) sesionó a las 5 p. m. para tomar una decisión salomónica y definió que el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano no se jugará este sábado 14 de setiembre, como acatamiento a una solicitud de las autoridades.

Dicho juego fue reprogramado por motivo de seguridad pública, luego de que Competición acogió la solicitud enviada por parte de Alajuelense pidiendo la reprogramación del partido, basado en el oficio OF-MSP-DM-DVURFP-DGFP-DO-PYO-0953-2024 recibido de Fuerza Pública.

El acuerdo quedó en firme según el artículo 88, inciso a), del Reglamento de Competición y el partido se jugará dentro de dos meses, el sábado 16 de noviembre a las 8 p. m., según solicitud del conjunto rojinegro.

¿Qué pidió la Fuerza Pública a Alajuelense y a la Unafut?

La Fuerza Pública envió una carta con fecha del 11 de setiembre tanto al gerente general de los rojinegros, Manuel Zamora, como a la jerarca de la Unafut, Vicki Ross en la que solicita la reprogramación del partido entre la Liga y el Herediano.

La misiva firmada por el director de operaciones de la Fuerza Pública, Erick Calderón, señala que para la fecha de programación del evento, los oficiales estarán atendiendo el operativo de seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público en el antes, durante y después de las actividades patrias a nivel nacional.

Además, indicó que esa situación debilita las capacidades operativas de las unidades regulares para dar la debida respuesta al partido clase A en el que solicitan colaboración y programación.

“Por la naturaleza del evento de las fiestas patrias, todas las instituciones respondedores de emergencias nacional (Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, entre otros), así como centros hospitalarios mantendrán sus capacidades y recursos abocados a dicha operación, para brindar respuesta ante una situación de emergencia de gran magnitud.

”Adicionalmente, la hora del evento deportivo coincide con el momento y rango horario de mayor circulación de participantes en estos eventos. En virtud de lo anterior, solicito la reprogramación de este partido de fútbol”, indica la carta de la Fuerza Pública.

Posiciones diferentes en Alajuelense y en Herediano

La posición de la Liga fue acatar lo que indican las autoridades, pero a la vez, esperar instrucciones de la Unafut; mientras que esto no causó nada de gracia en Herediano y Jafet Soto la emprendió contra Vicki Ross, contra Alajuelense y hasta contra quien firmó el documento oficial.

“Es un juego clase A, donde hay grandes aficiones. Tenemos compromisos con otras entidades de la coordinación de los partidos y entonces necesitamos la resolución (de Competición) para hacer la coordinación”, expresó el secretario técnico de la Liga, Víctor Reyes, antes de que Alajuelense saliera de Puntarenas.

Animarse a hacer un partido clase A sin Fuerza Pública e incrementando los oficiales de seguridad privada era lo que Jafet Soto sugiría. Sin embargo, Víctor Reyes aseguró que eso nunca lo ha visto.

“En otro tipo de partidos tal vez se puede hacer el ajuste, pero en un partido donde hay mucha historia, mucha rivalidad con equipos grandes como Alajuelense, Saprissa y Herediano, creo que es un riesgo considerar que no esté la Fuerza Pública”, comentó el funcionario de Alajuelense.

La Liga incluso revisó el calendario y vio que vienen fechas FIFA en octubre y que la reprogramación podría ser en ese parón, pero la opción más viable era el 16 de noviembre, justo la que eligiría el Comité de Competición.

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano quedó reprogramado para el 16 de noviembre. (JOHN DURAN)

La molestia de Jafet Soto

“Me sorprende que la Fuerza Pública quiera jugar fútbol, eso es lo que me sorprende más, sabiendo que se está contradiciendo”, comentó Jafet Soto a través de un video.

Indicó que la culpa de esta situación la tiene la Unafut como tal y también responsabilizó de manera directa a Vicki Ross.

“Alajuelense hizo todo lo posible para suspender el partido de este jueves a las 3 p. m. y no lo lograron, entonces lo hicieron por otro lado. Si así se está empezando a jugar este campeonato, pues así vamos a jugar este campeonato, no hay problema”, aseveró.

Además, hizo alusión a lo que ocurrió en el torneo anterior, cuando la Liga sufrió un brote viral estomacal que afectó a la mayor parte del equipo justo antes de jugar contra Herediano.

“No digan que vamos a suspender el partido porque todos tenemos diarrea, porque todos estamos mal del estómago. ¿No les llama la atención todo ese tipo de cochinadas? ¿No les llama la atención a ustedes periodistas, a gente del fútbol? ¿No les llama la atención ese tipo de situaciones anómalas?

“Yo creo que es molesto y como es una situación de fuerza mayor nos tomaremos el tiempo para ver la planificación y hasta la Selección Nacional puede salir perjudicada, porque yo no voy a jugar un día que no tenga a mi equipo completo, porque hay algunos equipos que sí tenemos seleccionados nacionales, y hay otros que no tienen”, concluyó Jafet Soto.

En medio de las posiciones encontradas, el Comité de Competición tomó su acuerdo y lo cierto del caso es que el partido entre Alajuelense y Herediano será hasta el 16 de noviembre.

De momento, no hay ningún juego de Selección programado para esos días, si bien está dentro los períodos llamados “fecha FIFA”, para fogueos o partidos oficiales a los que obligatoriamente los clubes deben ceder sus jugadores.

De igual forma. Herediano apelará la decisión de Competición, según dijo el presidente rojiamarillo, Jafet Soto, a los periodistas Kevin Jiménez y Josué Quesada en el programa “Bombardeo”.

