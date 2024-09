Alajuelense acata pedido de Fuerza Pública; Jafet Soto ataca a la Liga por ‘cochinadas’ y ‘situaciones anómalas’

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano corre el riesgo de no jugarse el sábado 14 de setiembre, como estaba previsto. La razón no es precisamente que los rojinegros no pudieron jugar el miércoles contra Puntarenas y que ese duelo se reprogramó para las 3 p. m. de este jueves 12 de setiembre.

Todo obedece a que el director de la Fuerza Pública, Erick Calderón envió una solicitud a los equipos y a la Unafut para que el juego no se programe este sábado 14 de setiembre, al tratarse de un partido denominado de “alto riesgo”, lo cual demanda la presencia de más oficiales.

“La Fuerza Pública pidió la reprogramación del partido porque es un fin de semana de mucho trabajo para ellos, dada la fecha (15 de setiembre). Entendemos perfectamente que se les dificulta, por lo que hemos solicitado la reprogramación del partido a Unafut”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

Su criterio es que se trata de un tema de fuerza mayor, y que en la Liga entienden la dificultad de la Fuerza Pública para apoyar el evento, dada la carga de trabajo.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes: ‘Yo sé de fútbol, no de Waterpolo’

La Unafut aún no emite un pronunciamiento al respecto, pero quien sí lo hizo fue el presidente de Fuerza Herediana y técnico de Herediano, Jafet Soto, quien se enfureció con el pedido de la policía y la emprendió contra Erick Calderón y la Liga.

“Me sorprende que la Fuerza Pública quiera jugar fútbol, eso es lo que me sorprende más, sabiendo que se está contradiciendo la Fuerza Pública. Con todo respeto, soy un admirador de la Fuerza Pública de este país y de todos los elementos que andan en la calle, arriesgando sus vidas y protegiéndonos a todos los ciudadanos; más la gente que está en un escritorio sentada se está metiendo en la cancha y eso es preocupante”, comentó Jafet Soto a través de un video.

Indicó que la culpa de esta situación la tiene la Unafut como tal y también responsabilizó de manera directa a Vicki Ross.

“Alajuelense hizo todo lo posible para suspender el partido de este jueves a las 3 p. m. y no lo lograron, entonces lo hicieron por otro lado. Si así se está empezando a jugar este campeonato, pues así vamos a jugar este campeonato, no hay problema”, aseveró.

Además, hizo alusión a lo que ocurrió en el torneo anterior, cuando la Liga sufrió un brote viral estomacal que afectó a la mayor parte del equipo justo antes de jugar contra Herediano.

“No digan que vamos a suspender el partido porque todos tenemos diarrea, porque todos estamos mal del estómago. ¿No les llama la atención todo ese tipo de cochinadas? ¿No les llama la atención a ustedes periodistas, a gente del fútbol? ¿No les llama la atención ese tipo de situaciones anómalas?

”Yo creo que es molesto y como es una situación de fuerza mayor nos tomaremos el tiempo para ver la planificación y hasta la Selección Nacional puede salir perjudicada, porque yo no voy a jugar un día que no tenga a mi equipo completo, porque hay algunos equipos que sí tenemos seleccionados nacionales, y hay otros que no tienen”, comentó Jafet Soto.

Lo que falta es conocer el pronunciamiento de la Unafut en este partido entre Alajuelense y Herediano que empezó a jugarse desde fuera de la cancha.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.