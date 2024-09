Alexandre Guimaraes: ‘Yo sé de fútbol, no de Waterpolo’

La lluvia intensa y a la vez intermitente le jugó una mala pasada a Puntarenas FC y a Liga Deportiva Alajuelense, de la misma manera que sucedió hace un tiempo atrás.

El partido estaba pactado para las 7 p. m., pero la manera en la que llovió en horas de la tarde de este miércoles 11 de setiembre alimentaba los presagios de que el juego tendría que reprogramarse, como pasó.

Ya no había secretos, porque la Liga entregó su alineación antes de la hora acostumbrada y el Puerto lo hizo en el momento establecido.

Los jugadores efectuaban su respectivo calentamiento, pero cayó un aguacero que empozó la gramilla del Estadio Miguel Ángel Lito Pérez.

Con eso, todos sabían lo que pasaría, pero el reglamento dicta que para partidos nocturnos debe darse una espera como máximo de una hora.

La lluvia intermitente y copiosa provocaba que no se pudiera aplicar el sentido común de una vez.

Cuando los árbitros salieron a realizar la primera inspección a las 7:10 p. m. ya había escampado. Alexandre Guimaraes optó por caminar también por el campo para constatar por él mismo cómo estaban las condiciones.

Todos se percataron de que el balón no rodó en algunos tramos, y de nuevo, empezó a llover con fuerza. De nada valía que escampara, porque el problema de fondo también estaba con la marea, como siempre pasa en la Olla Mágica.

“El estado de la cancha está bastante deplorable, hay charcos y el balón no está rodando. Como no drena la cancha, vamos a esperar otros 30 o 35 minutos para ver si el partido se suspende. Por reglamento, para partidos nocturnos, el tiempo de espera es de una hora”, apuntó Ana Muñoz de Unafut en declaraciones a Monumental.

La decisión fue salir a realizar una última inspección a las 7:50 p. m., pero lo más lógico era que el juego no se efectuaría, tanto así que los árbitros en realidad salieron de nuevo a las 7:41 p. m. y justo cuando eso pasó, de nuevo volvió a llover con fuerza.

En medio de la demora, Alexandre Guimaraes conversó en la transmisión de Tigo Sports con el periodista Gustavo López y el técnico rojinegro dijo: “Yo sé de fútbol, no de waterpolo (...). Primero vamos a esperar qué es lo que dicen los árbitros y después es reunirme con mi director deportivo y ver cómo es la situación”.

La opinión de Guima es que se está en época de lluvias y que esto mismo puede pasar en otros lados, pero lo que interesa es que los futbolistas puedan tener un campo de juego donde la bola pueda rodar, porque si no se vería otro tipo de juego.

La gramilla del "Lito" Pérez se empozó. (Rafael Pacheco Granados)

Había una especie de confusión, porque la Liga propuso jugar el 13 de octubre, pero el Puerto se mantuvo firme en que la reprogramación debe ser este jueves.

“Nosotros tenemos partidos complicados en octubre y la única opción es este jueves. No es sencillo, porque el sábado viajamos a San Carlos”, dijo la presidenta de Puntarenas FC, Silvia Bolaños.

Mientras que el director deportivo de Alajuelense, Javier Santamaría, expresó que el calendario no tiene ninguna válvula de escape y que eso afecta a los equipos.

“Esto nos moverá a nosotros dos días sin entrenar y sin poder planificar los días previos a un partido importante. Si jugamos este jueves, veremos qué pasa con el partido contra Herediano, y si no, también”, citó Javier Santamaría.

Añadió que ahora deberán rezar para que este jueves no llueva de nuevo. Después del partido contra Puntarenas, la Liga recibirá a Herediano.

La cancha estaba muy llena de agua y los drenajes no funcionaron por la marea. (Rafael Pacheco Granados)

Los rojinegros hicieron un tanteo para llegar a un acuerdo con el Puerto, pero no obtuvieron respuesta positiva.

“El reglamento dice que se tiene que jugar al día siguiente a las 3 p. m. y como no hubo un acuerdo, no hay nada por hacer. Vamos a ver qué pasa este jueves. Si jugamos, nos queda cerca el partido del sábado y si no lo hacemos, no habrá inconveniente, pero salimos perjudicados”, reiteró Santamaría.

No solo los aficionados se quedaron con las ganas de ver el partido este miércoles; también le ocurrió al técnico de la Selección de Costa Rica, Claudio Vivas, quien estaba presente en el “Lito” Pérez. Todos tendrán que esperar hasta este jueves.

