Jafet Soto arremete contra Fuerza Pública y Unafut ante pedido de suspender juego Alajuelense - Herediano

El presidente y entrenador del Herediano, Jafet Soto, arremetió contra la Fuerza Pública y la Unafut.

Según indicaron diferentes fuentes, el director de la Fuerza Pública, Erick Calderón, pidió la suspensión del partido entre Alajuelense y Herediano de este sábado 14 de setiembre a las 8 p. m., en el estadio Morera Soto, debido a que la policía tiene que atender operativos especiales por el desfile de faroles y las celebraciones de la Independencia de Costa Rica.

Jafet Soto expresó su sorpresa por la medida y aseguró que la Fuerza Pública se está entrometiendo en asuntos deportivos, ya que, cuando se organizan los partidos, siempre afirman que no pueden actuar por ser un evento privado. Además, señaló que lo que los planes de seguridad requieren es un aumento de seguridad privada dentro de los estadios para prevenir incidentes.

“Me parece fuera de lugar que, 48 horas antes del partido, digan que no se puede jugar, cuando un plan de seguridad para un partido de Clase A se envía a Planes y Operaciones en San José ocho días antes, no dos días antes. También debe presentarse a la Unafut. Me extraña que Erick Calderón envíe una nota diciendo que no pueden cumplir debido al 14 de setiembre”, afirmó Soto.

Jafet Soto arremete contra Fuerza Pública

El jerarca florense también comentó su sorpresa ante el pedido de cambio de fecha del juego, ya que FUTV, la televisora de ambos equipos, y la Unafut coordinaron y avalaron el compromiso, a pesar de que se sabía que habría desfiles y otros actos relacionados con las celebraciones de la independencia.

“Me sorprende que salgan con estas cosas y que la Fuerza Pública quiera jugar al fútbol. Me sorprende aún más, sabiendo que se contradicen. Soy un admirador de la Fuerza Pública, de los elementos que están en la calle arriesgando sus vidas, mientras los de escritorio se están metiendo en la cancha”, añadió Soto.

Jafet Soto también criticó a la presidenta de la Unafut, Vicky Ross, considerando que no está actuando de la mejor manera.

“Usted, doña Vicky (Ross), tiene la culpa. Alajuelense hizo todo lo posible para suspender el partido de hoy a las 3 p. m. ante Puntarenas (no se jugó ayer por el mal estado de la cancha del Lito Pérez debido a los fuertes aguaceros), pero no lo lograron y lo hicieron por otro lado. Si así se va a jugar este campeonato, así lo vamos a hacer, no hay problema”, manifestó Soto.