¿Cómo le va a Centroamérica en el Mundial de Qatar? Vea el recuento de Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador

Las selecciones centroamericanas sufren malos resultados en el Mundial de Qatar.

En el Mundial Sub-17 de Qatar las selecciones de Centroamérica no tienen el mejor rendimiento y aquí le traemos un repaso de su desempeño en las primeras fechas.

En el Grupo C se encuentra Costa Rica, junto a Croacia, Senegal y Emiratos Árabes Unidos. Tras los dos primeros, Costa Rica cuenta con un punto y una diferencia de gol de -1.

El primer partido de la Tricolor fue un empate 1-1 ante EAU, con uno menos desde el minuto 30 del primer tiempo por la expulsión de Isaac Badilla. Luego, vino una derrota 1-0 ante Senegal el pasado 6 de octubre.

El próximo y último juego para “La Sele” en fase de grupos es ante Croacia este domingo 9 de octubre a las 8:45 a. m. (hora de Costa Rica y Centroamérica).

El Grupo C se encuentra actualmente de la siguiente manera:

Croacia (4pts) Senegal (4pts) Costa Rica (1pt) Emiratos (1pt)

La selección de El Salvador está ubicada en el Grupo G, junto a Corea del Norte, Alemania y Colombia. Al igual que Costa Rica, El Salvador cuenta con solo un punto tras una derrota y un empate, colocándolo en el cuarto lugar del grupo.

El Salvador tiene una diferencia de gol de -5, tras una derrota por goleada (5-0) ante Corea del Norte, y este 7 de octubre empató a 0 con Colombia.

Su próximo encuentro será Alemania el lunes 10 de octubre a las 7:30 a. m. El grupo se encuentra de la siguiente manera:

Corea del Norte (4pts) Alemania (2pts) Colombia (2pts) El Salvador (1pt)

La siguiente selección centroamericana es Honduras, ubicada en el Grupo H. Honduras marcha de último en el bloque que comparte con Brasil, Zambia e Indonesia; esta será su próximo rival, el 10 de octubre a las 8:45 a. m.

Honduras sufrió dos goleadas en ambos partidos, el primero un 7-0 ante Brasil y un 5-2 ante la selección de Zambia, con lo que el grupo de los hondureños está repartido de la siguiente manera:

Brasil (6pts) Zambia (6pts) Indonesia (0pts) Honduras (0pts)

La última de las selecciones centroamericanas clasificada es Panamá, ubicada en el Grupo J junto a Irlanda, Uzbekistán y Paraguay. Los panameños tienen 0 puntos a falta de jugar su segundo partido.

El partido de estreno para Panamá finalizó con una derrota 1-4 ante Irlanda.

El próximo rival de los canaleros es la selección de Paraguay, a quien enfrentarán este sábado 8 de octubre a las 9:15 a. m.

A falta de jugarse la segunda jornada, así está el Grupo J:

Irlanda (3pts) Uzbekistán (3pts) Paraguay (0pts) Panamá (0pts)

Es importante recordar que en esta edición, aparte de avanzar los dos mejores de cada grupo, avanzan los ocho mejores terceros lugares, por lo que algunas selecciones centroamericanas aún cuentan con la oportunidad de clasificarse, pese al mal inicio.