Puro Deporte

¿Cómo le va a Centroamérica en el Mundial de Qatar? Vea el recuento de Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador

Este es el rendimiento de Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador en la fase de grupos del Mundial de Qatar

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Las selecciones centroamericanas sufren malos resultados en el Mundial de Qatar
Las selecciones centroamericanas sufren malos resultados en el Mundial de Qatar. (@fedefutbolcrc, @ffh.honduras/FCRF, FFH)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial de QatarMundial Sub-17
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.