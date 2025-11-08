Keylor Navas podría ser muy pronto rival de Alajuelense... O Cartaginés

Keylor Navas desde hace más de una década solamente ha jugado en Costa Rica con la Selección Nacional, eso podría cambiar en 2026 si Pumas viene a jugar la Copa de Campeones.

Keylor Navas y Pumas de México recibieron este viernes la confirmación de parte de la Concacaf que serán parte de los equipos que le hagan frente a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.

De esta forma, el arquero costarricense podría venir al país para jugar contra Alajuelense o Cartaginés, únicos equipos de Costa Rica que consiguieron el boleto para este campeonato, luego de su rendimiento en la Copa Centroamericana 2025.

Los brumosos sellaron su pase al ganarle el repechaje por un cupo en el campeonato regional al Motagua de Honduras, mientras que los manudos están en la final de la Centroamericana lo que les da un lugar en la edición del torneo de Concacaf.

Pumas, pese a tener un semestre muy irregular en la Liga MX, por lo hecho en la temporada pasada podrá disfrutar de un campeonato internacional en la siguiente campaña.

Los Felinos fueron el cuarto mejor equipo el torneo anterior al acumular 52 puntos, lo cual les dio el boleto que Concacaf confirmó este viernes. Junto con Pumas, por México estarán: América, Monterrey, Cruz Azul, Toluca y Tigres.

LEA MÁS: Keylor Navas saca el orgullo por Pumas antes de la ‘final’ con Cruz Azul y aclara si se irá luego de este torneo

Otras figuras que también jugarán el certamen serán Lionel Messi y Luis Suárez, los dos astros del Inter Miami tendrán a su club entre los clasificados. Un técnico nacional que si se mantiene en el club que hoy dirige podría toparse con Keylor, Messi o Suárez, es Jeaustin Campos, quien dirige al Real España de Honduras.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entregará un lugar al Mundial de Clubes que se jugará en 2029. Por otra parte, los enfrentamientos directos del certamen se sortearán en diciembre y los duelos comenzarán en febrero y todas sus fases se disputarán de ese mes hasta mayo del 2026.

Keylor Navas ya sabe lo que es disputar Mundiales de Clubes, porque jugó en 2005 con el Saprissa, además de los que ganó con el Real Madrid en 2014, 2016, 2017 y 2018, aunque todos estos con el viejo formato del certamen del orbe.