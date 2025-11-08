Fútbol

Keylor Navas podría ser muy pronto rival de Alajuelense... O Cartaginés

¿Keylor Navas en Costa Rica, pero como rival? Esto podría suceder en 2026

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Costa Rica vs. Trinidad y Tobago
Keylor Navas desde hace más de una década solamente ha jugado en Costa Rica con la Selección Nacional, eso podría cambiar en 2026 si Pumas viene a jugar la Copa de Campeones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumasCopa de Campeones 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.