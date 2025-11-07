Keylor Navas saca el orgullo por Pumas antes de la ‘final’ con Cruz Azul y aclara si se irá luego de este torneo

Keylor Navas es el jugador más importante de la planilla de Pumas, donde es el capitán.

Keylor Navas, arquero costarricense de Pumas de México, no se anduvo con rodeos previo al vital juego entre los felinos y Cruz Azul, este sábado a las 9:05 p. m. El partido representa para Pumas una final, ya que si pierde prácticamente terminará su temporada, pero si gana, estará en la fase de repechaje para la liguilla de la Liga MX.

Ante esto, el arquero tico manifestó que a Pumas no se le debe menospreciar.

“Estamos peleando todavía por el título. Hay algunos que ya están clasificados a la fase final, pero no se puede desprestigiar a todos los que están peleando por entrar. Estamos con tranquilidad. No vamos a cambiar nada. La historia es lo que hace que un equipo sea grande, somos un equipo grande”, dijo Navas en conferencia de prensa.

Pumas se ubica en la décima posición de la clasificación con 18 puntos, mientras que su más cercano perseguidor es Santos Laguna, con una unidad menos. Si el plantel de Navas se mantiene en el lugar actual, avanzará a la siguiente fase.

Keylor también dio a conocer que se siente muy contento en Pumas, al punto de no pensar en salir del club, y se atrevió a asegurar que, si lo quieren en la institución, seguirá el tiempo que el cuadro lo desee.

“Me he sentido muy bien. Como lo dije alguna vez, la gente me ha tratado súper bien. El club es muy familiar, los compañeros me han tratado increíble, todo bien. Desde el primer día me abrieron el camerino, la amistad, me contaron un poco y me llenaron de la historia del club. Eso me ha ayudado a sentirme como si tuviera 10 años de estar acá. Me siento feliz”, expresó.

“El tiempo que estaré acá solo Dios lo sabe, pero yo estoy muy contento. Estaré acá hasta que el club quiera que esté; el día que ya no quieran que esté, me iré tranquilo y con la conciencia feliz de que siempre traté de dar lo mejor”, agregó.

Por último, el guardameta defendió la gestión del entrenador Efraín Juárez, quien ha sido cuestionado por los resultados inestables del equipo.

Ahora, los rumores colocan al timonel mexicano como opción para dirigir al Celtic de Escocia.

“Hace unas semanas se decía que Efraín estaba fuera, y ahora lo quiere otro equipo. Esto es parte del fútbol. En un grupo, cuando el cuerpo técnico y los jugadores tienen confianza y están en la misma línea, lo que se diga afuera no tiene por qué afectarnos, ni lo negativo ni lo positivo. Que lo quieran otros equipos es algo normal: a los buenos jugadores y entrenadores siempre los quieren”, finalizó Navas.

En su primer torneo con Pumas, Keylor Navas llegó a la última fecha de la fase regular con opciones de disputar la fase final. Ahora la tarea es ganarle una final a Cruz Azul para pensar en la fiesta grande.