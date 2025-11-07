Fútbol

Keylor Navas saca el orgullo por Pumas antes de la ‘final’ con Cruz Azul y aclara si se irá luego de este torneo

Keylor Navas y Pumas se juegan la vida este sábado contra Cruz Azul

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Keylor Navas celebró a lo grande el penal que le detuvo a Mazatlán.
Keylor Navas es el jugador más importante de la planilla de Pumas, donde es el capitán. (Liga MX/Liga MX)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.