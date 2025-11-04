Puro Deporte

Honduras se lleva paliza de siete goles ante Brasil en el Mundial de Qatar

La Selección de Honduras tuvo un desastroso debut lleno de goles en el Mundial de Qatar

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Esta es la Selección Sub-17 de Honduras, que se llevó una enorme goleada ante Brasil en el Mundial de Qatar.
Esta es la Selección Sub-17 de Honduras que se llevó una enorme goleada ante Brasil en el Mundial de Qatar. (Federación de Honduras/Federación de Honduras)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de HondurasSelección de BrasilMundial de Qatar
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.