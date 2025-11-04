Honduras se lleva paliza de siete goles ante Brasil en el Mundial de Qatar

Esta es la Selección Sub-17 de Honduras que se llevó una enorme goleada ante Brasil en el Mundial de Qatar.

La Selección de Honduras Sub-17 tuvo un debut de espanto en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar, al llevarse una paliza de 7-0 en contra.

Ruan Pablo abrió la lata al minuto 9 y a partir de ahí todo fue cuesta abajo para los catrachos.

El primer tiempo finalizó con pizarra de 4-0. Pero en lugar de administrar el marcador, ya de por sí amplio, los suramericanos siguieron sumando goles hasta completar el sétimo justo al minuto 90, ante la llamada Mini H dirigida por Israel Canales.

El partido correspondió a la primera fecha del grupo H de la Copa reservada para jugadores de 17 años o menos.

Honduras es uno de los ocho representantes de Concacaf, junto a Costa Rica, Haití, México, El Salvador, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

La ventana de clasificados se ensanchó pues por primera vez en la historia FIFA amplió este mundial a 48 selecciones.

Costa Rica inició este torneo con un empate 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos, pese a ir con un jugador menos desde el minuto 30 del primer tiempo.

En la segunda fecha del grupo, los catrachos se medirán a Zambia el próximo viernes, y cerrarán la primera fase contra Indonesia.

Brasil es una de las grandes potencias del fútbol en cualquiera de sus categorías y ha sido campeón Sub-17 cuatro veces, la última en el año 2019.

No es la primera vez que Honduras se lleva una paliza en menores. Es muy recordada la derrota contra Noruega por 12-0 en el Mundial Sub-20 del 2019; ese día Erling Haaland consugió 9 de los 12 goles noruegos.

Concacaf también cuenta con el dudoso honor de tener la derrota más dura en la historia de los mundiales mayores: el inolvidable 10-1 de Hungría ante El Salvador en España 82.