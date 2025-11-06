Costa Rica pierde y complica su clasificación en el Mundial de Qatar

Camerino de Costa Rica previo a su segundo juego en el Mundial ante Senegal.

Costa Rica siguió su participación en el Mundial Sub-17 de Qatar con una derrota 1-0 ante la selección de Senegal, que complica la situación del conjunto nacional.

Con un gol temprano, a los ocho minutos Senegal se adelantó gracias a un remate de Alwaly Baba Camara, luego de un intento de despeje que habilitó al conjunto africano.

El primer tiempo fue marcado por la presión generada por Senegal, donde llevaron múltiples veces al marco de Costa Rica, por su parte, Costa Rica generó algunas jugadas sin ser muy peligrosas.

Al iniciar el segundo tiempo, se le vio una versión distinta a la selección de Costa Rica, donde mantuvo más la posesión y en los primeros minutos tuvo dos jugadas de peligro sin lograr anotar.

El estilo agresivo de Senegal se mantuvo cerca de 70 minutos, hasta que empezaron a bajar el ritmo. Costa Rica trató de aprovechar el momento pero el bloque senegalés impidió el ataque costarricense.

En el mismo grupo, Croacia goleó 0-3 a los Emiratos Árabes Unidos, lo que deja al Grupo C de la siguiente manera:

Croacia con 4 puntos Senegal con 4 puntos Costa Rica con 1 punto Emiratos Árabes Unidos con 1 punto

Esta derrota complica las posibilidades de Costa Rica para avanzar a la siguiente ronda, donde su mejor opción es clasificarse como mejor tercer lugar, ya que clasifican los 8 mejores tercer lugar, aparte de los dos primeros de cada grupo. También podría ser segunda, pero depende de otros resultados.

El próximo y último encuentro de la fase de grupos para Costa Rica será Croacia el domingo 9 de noviembre a las 8:45 a. m. y será transmitido por canal 7.