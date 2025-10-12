Argentina se deshace de México y da un paso más en el Mundial Sub-20

El mexicano Tahiel Jiménez se lamenta en el partido que ganó Argentina, en el Mundial Sub-20.

La Selección de Argentina venció 2-0 a México en un duelo intenso y friccionado, y se metió entre los cuatro mejores del Mundial Sub-20. El equipo de Diego Placente se medirá contra Colombia, que viene de dar el golpe ante España.

Todo podría resumirse en un gran triunfo albiceleste ante un rival exigente.

Porque con una actuación sólida, aunque sin avasallar ni desplegar un juego brillante, Argentina dio un paso firme hacia su sétima estrella en un Mundial Sub-20 al imponerse 2-0 a México este sábado en Santiago, en los cuartos de final de Chile 2025.

La apertura del marcador llegó temprano, a los 9 minutos, obra del delantero Maher Carrizo, que definió con precisión al aprovechar un rebote del golero Emmanuel Ochoa.

El 2-0 apareció a los 56 en una corrida por el centro del campo de Mateo Silvetti ante la pasividad de la pareja de centrales aztecas.

Ahora la Argentina de Diego Placente, campeón juvenil como jugador en Malasia 1997, se medirá con Colombia, el miércoles en Santiago, en busca del pase a la final del Mundial de Chile 2025.

Las acciones en el Estadio Nacional, al que acudieron 25.232 espectadores en una noche fría en Santiago, se inclinaron a favor de la Albiceleste, que hizo un poco más al imponerse con eficacia y precisión.

Con un planteamiento táctico impecable, controló al milímetro al habilidoso Gilberto Mora, la gran esperanza del balompié mexicano, mientras que México careció de amplitud y potencia ofensiva para generar peligro frente a la defensa sudamericana.