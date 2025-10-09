La joya mexicana en el Mundial es hijo de un exjugador argentino

El delantero mexicano Tahiel Jimenez (21) celebra con su compañero Alexei Domínguez en un partido ante Brasil por el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

La Selección Mexicana Sub-20 goleó 4-1 al local Chile para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría, con la presencia goleadora de Tahiel Jiménez, hijo de un exfutbolista argentino de la Liga MX.

Los aztecas entraron dentro de las mejores ocho selecciones del torneo y ahora se medirán ante Argentina en cuartos de final, el sábado. Pero los reflectores se pusieron sobre Tahiel Jiménez, delantero de 18 años, nacido el 22 de enero de 2006 en Boca del Río, Veracruz.

Es hijo de Walter “Lorito” Jiménez, exfutbolista con una larga trayectoria, quien jugó en la Liga MX con equipos como Veracruz, Jaguares de Chiapas, Santos Laguna, Puebla, Irapuato y Correcaminos. En Argentina, su país natal, militó en clubes como El Porvenir, Platense, Instituto, Banfield y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Siguiendo los pasos de su padre, Tahiel se formó en la cantera de Santos Laguna. El joven delantero ya anotó su primer gol con la selección mexicana en el Mundial.

Tahiel debutó en la Primera División el 12 de abril de 2024 ante el Necaxa y ahora busca consolidarse en el primer equipo del club de Torreón.

Pese a tener ascendencia argentina, el juvenil siempre eligió representar a México. “Yo nací en México y siempre me sentí 100 por ciento mexicano. Yo soy jarocho”, declaró con orgullo a Fox Sports México.

Lorito también era un jugador de vocación ofensiva y tuvo su punto más alto cuando jugó a préstamo para el América en la temporada 2004.

Ahora, su apellido vuelve a figurar en el balompié mexicano, dentro de una camada que promete hacer historia en el Mundial.

Este es el resumen del partido de los mexicanos ante Chile