Puro Deporte

Costarricenses se ganan el boleto para estar en los octavos de final del Mundial Sub 20

Los nacionales estarán presentes en el cuarto partido de la justa mundialista

Por Milton Montenegro

El nombre de Costa Rica sigue presente en el Mundial Sub 20 que se efectúa en Chile; incluso, ya suena en la fase final del torneo.








