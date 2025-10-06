Costarricenses se ganan el boleto para estar en los octavos de final del Mundial Sub 20

El nombre de Costa Rica sigue presente en el Mundial Sub 20 que se efectúa en Chile; incluso, ya suena en la fase final del torneo.

Los octavos de final inician este martes y los ticos se ganaron el boleto. Pese a que el país no cuenta con el equipo de la categoría participando en el certamen, posee a árbitros que van a sumar el cuarto partido.

Keylor Herrera, como central, y sus asistentes, Víctor Ramírez y William Chow, fueron designados para el partido que el miércoles próximo a las 5 p.m. disputará Paraguay contra Noruega.

Los nacionales dirigieron los encuentros de Argentina contra Italia, Corea del Sur ante Ucrania y Brasil frente a Marruecos.

En la primera jornada de la Copa del Mundo en Chile, Herrera fue protagonista al estrenar la llamada tarjeta verde, que la FIFA analiza implementar a futuro en sus competencias, pero ensaya en Chile para ver si aprueba su uso.

La tarjeta verde les permite a los entrenadores solicitar que el VAR revise una jugada en específico.

El técnico surcoreano Lee Chang-won la utilizó frente a Ucrania para solicitar un posible penal. Herrera revisó la acción y determinó que no hubo falta.

La selección paraguaya Sub-20 se medirá a Noruega en octavos, en el estadio “El Fiscal”, en la ciudad de Talca.

El árbitro Keylor Herrera dirigirá el cuarto partido en el Mundial Sub 20 de Chile.

Paraguay culminó segunda dentro del Grupo B y enfrenta también a la segunda mejor posicionada de la serie F, que es la selección de Noruega, representante europeo que llega invicta, con dos empates y una victoria.

Por su parte, la Albirrojita ganó un partido (3-2 ante Panamá), empató el segundo (0-0 ante Corea del Sur) y perdió el tercer juego (2-1 ante Ucrania).

OCTAVOS DE FINAL I #U20WC.

Paraguay 🇵🇾 🆚 🇳🇴 Noruega.

👤: Keylor Antonio Herrera Villalobos 🇨🇷

🚩: William Uriel Chow Barrios 🇨🇷

🚩: Víctor Fabián Ramírez Fonseca 🇨🇷

📟: Joseph Dickerson 🇺🇸

🚩: Logan Víctor Brown 🇺🇸



🏟: Estadio Fiscal De Talca 🇨🇱

🕔: 5:00PM.

📅: 08/10/2025. — Designaciones Arbitrales (@desigarbitrales) October 6, 2025

Octavos de final del Mundial Sub 20

Martes 7 de octubre

Ucrania vs España (1:30 pm)

Chile vs México (5 pm)

Miércoles 8 de octubre

Argentina vs Nigeria (1:30 pm)

Colombia vs Sudáfrica (1:30 pm)

Paraguay vs Noruega (5 pm)

Japón vs Francia (5 pm)

Jueves 9 de octubre

Estados Unidos vs Italia (1:30 pm)

Marruecos vs Corea del Sur (5 pm)