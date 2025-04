Andrés, el hijo de Óscar Ramírez, refuerza a Alajuelense en puesto clave

El regreso de Óscar Ramírez al banquillo de Liga Deportiva Alajuelense no solo toca las fibras de la afición, sino que ha tejido una historia cargada de emoción, lágrimas y complicidad en una familia marcada por el fútbol, donde todos sus integrantes se declaran “100% Ramiristas”.

Volvió el Macho, pero no solo. Desde hace ocho meses, cuando él aceptó la propuesta del presidente de la Liga, Joseph Joseph, para trabajar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) puliendo a los cachorros del semillero rojinegro, Óscar Ramírez pensó en su hijo Andrés como una pieza clave para que lo ayudara con la tecnología.

Desde agosto han estado juntos, respirando fútbol en el CAR, y llegó el día menos pensado, en el que el Macho agarró totalmente desprevenido a su hijo menor.

“Yo estaba muy tranquilo, porque esa historia ya me la sabía, de que otra vez le iban a preguntar, y que otra vez iba a decir que no. Pero de un momento a otro, me la soltó así, suavecito, cuando me dijo: ‘¿Cómo se siente para estar preparado, ponernos más serios y agarrar más responsabilidad?‘“, relató Andrés Ramírez a La Nación.

En sus adentros, el joven de 22 años se sentía muy extrañado por la manera en la que su padre le hablaba, y sospechaba que había algo de fondo.

“Yo me decía: ‘Qué raro, ¿por qué será que papi me está diciendo eso?’ Y bueno, pues ya me dijo la noticia de que aceptó y no aguanté la emoción y las lágrimas de felicidad. Es lindo que pase, pero hay que cumplir, que se den las metas, que se dé todo, y ahí sí ya va a valer la pena”, manifestó.

No se trataba solo de regresar al banquillo, sino que lo quería a su lado, igual que pasó desde agosto del año pasado.

Porque cuando el Macho llegó al CAR a trabajar en liga menor, en ese momento le dijeron que podía apoyarse en los videos, en la computadora y que la Liga contaba con muchas herramientas tecnológicas.

Andrés Ramírez, Óscar Ramírez, Wardy Alfaro y Bryan Ruiz observan comparten criterios en un práctica de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

“Él me preguntó y me dijo que qué tenía planeado yo, en lo laboral o académico. Yo le dije que ya había terminado licenciatura y que me faltaba práctica. Me dijo que si le quería ayudar, como un trabajo”, relató Andrés.

La propuesta le pareció increíble, porque siempre ha sido muy apasionado por el fútbol, pero lo que más lo motivo fue la posibilidad de poder aprender al lado de su propio padre.

“Antes, cuando él dirigía, yo estaba en escuela o colegio, entonces no tuve como esa oportunidad de estar como tanto con él; y como esta vez sí. Eso me motivó mucho, no lo pensé mucho, y le dije que sí”, recordó, sin sospechar lo que pasaría en esa Semana Santa tan movida para la Liga.

El destino tenía preparada una sorpresa aún mayor. Joseph Joseph llamó al Macho para hacerle la propuesta de dirigir al primer equipo de la Liga y después de pensarlo, Óscar Ramírez le dijo que sí.

Para volver al banquillo, el Macho otra vez pensó que necesitaba la ayuda de Andrés. Se dio la nueva conversación trascendental entre padre e hijo, pero como técnico y analista de video.

Óscar Ramírez, Bryan Ruiz y Wardy Alfaro entrenan a Alajuelense

“Ahí me dijo que ahora sí, que la cosa era más seria, que ya era una oportunidad grande, fuerte, pero que lo aceptara con toda la responsabilidad de lo que es Primera División. Obviamente como le dije que sí en la primera ocasión, no podía decirle que no en la segunda jamás, y entonces ahí surgió la oportunidad, y ahora estamos aquí ya de lleno en la Liga”, expresó.

La labor de Andrés Ramírez como analista de video se convierte en un puente entre la visión moderna del fútbol y la meticulosa perspectiva del Macho.

“Ahí lo he hablado con los del cuerpo técnico, que, bueno, los más actualizados tienen su forma de decir, si el equipo ataca, están pasando estas circunstancias; si el equipo defiende, pasa esto, y ellos me lo piden de una forma que pueda hacer los clips así.

”Pero yo les digo que papi tiene otra forma de verlo, entonces intento como acoplarlo mixto, como la forma que ellos lo quieren, más la forma de verlo de papi", relató.

Detallista, perfeccionista e incansable

Óscar Ramírez, según describe su hijo, es un técnico obsesionado con el detalle y la comprensión profunda de cada jugada.

“Papi es muy detallado, él no ocupa solo qué pasó, si fue gol o no fue gol. Él ocupa por qué y desde dónde arrancó la jugada, y el por qué se abrió ese espacio, el por qué el defensa no llegó, el por qué se hizo el gol. Son muchos por qué que él usa para una simple jugada que tal vez haya marcado mucho. Entonces sí es muy detallista, él es muy perfeccionista”, reveló Andrés Ramírez.

Andrés Ramírez, al igual que su padre, Óscar Ramírez, le dedica prácticamente todo el día a Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Manifestó que todo esto es porque al Macho le gusta corregir al jugador, como le pasó a él con Velibor Bora Milutinovic.

“Eso es lo que busca, hacérselo a los demás notar, como decirles, vea, usted pasó esto por esto, y cuando él ve que esa persona sí lo agarró, lo captó y mejoró, a él le encanta.

”Dice que ningún dinero ni nada vale lo que vale eso, el poder corregir al jugador, que lo acepte, se corrija y que luego lo haga bien. Eso a él lo mata, le encanta", subrayó.

Aunque los entrenamientos de Alajuelense se mantienen para las 4:30 p. m., el Macho es incansable, no solo en el sentido de que las sesiones ahora son más extensas, de dos horas.

“Desde las 6:30 a. m. o 7 a. m. ya está ahí levantándome, buscando videos, buscando jugadas, el plantamiento para el día del entreno, y para el después. Desde buena mañana y hasta las 9 p. m. ahí sigue. Es casi que todo el día, fútbol, fútbol, fútbol; no hay tiempo de familia.

”Nada más que cuando vamos en el carro se habla de situaciones así, privadas, pero si no, si se puede trabajar hasta de camino, hay que darle con todo”, reseñó Andrés Ramírez.

Confesó que su mamá, Jeannette Delgado, se la ha pasado llorando desde el primer día, porque ella bien sabe que el Macho se merecía volver al fútbol. Y que ahora tiene a su esposo y a su hijo en Alajuelense.

“Ella es muy sentimental y me dice que está muy orgullosa de mí, de mi papá y no se imagina lo que ha llorado. A uno le llega ese sentimiento; igual que el de mis tres hermanos, que aún no pueden creerlo.

”Papi dice que cuando estaba en la Liga no se acuerda mucho de la vida, porque sí fue muy apasionado; pero espero que esta etapa sí la aproveche y la disfrute viéndola como el último baile, el último cartucho y que todo salga bien”, reflexionó.

El análisis de video en la nueva era del Macho

La Liga del Macho tiene a tres encargados de análisis de video, cada uno con un rol específico y ellos aprendieron en los cursos con José Luis Arenas, el colombiano que lideraba ese departamento en la gestión de Alexandre Guimaraes.

Hoy, Ariel González se enfoca en los entrenamientos del día a día; Rodrigo Bustamente lo hace en los partidos, o prepartidos, y Andrés se centra en aspectos más privados con el Macho, como movimientos que desea enseñar a sus jugadores.

El hijo de Óscar Ramírez dice que si antes entendía a su padre, ahora más, porque el tener que manejar un equipo tan grande como la Liga no es fácil, pero que en parte, eso lo motivó a volver.

Andrés Ramírez se siente muy orgulloso al ver a su padre, Óscar Ramírez, de nuevo en el fútbol y en el equipo que quiere. (Cortesía Andrés Ramírez/Fotografía)

“Alajuelense está en esta racha, ocupa ganar ya y es un equipo con mucha presión de la afición y entiendo cuando no quería quitarse un poco la libertad que tenía. Él ya sentía que ya había hecho lo que había hecho, porque el recorrido de papi pues cualquiera lo quisiera.

”Pero obviamente uno por apasionado y por haber vivido lo que viví, cuando él era técnico, a uno le quedaba como esa espinita, de que qué bueno repetirlo ahora uno más grandecillo, como volver a ver eso”, meditó.

El Macho está de vuelta en Alajuelense, en su casa, y lo hace al lado de su hijo Andrés. Eso emociona a la familia “Ramirista”, al igual que a la mayor parte del liguismo que cree y espera mucho de él.

