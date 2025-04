El mensaje que Óscar Ramírez quiere comunicar con carácter urgente a la afición de Alajuelense

Óscar Ramírez contestaba las preguntas de la prensa en su presentación oficial con Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, pero se acordó de un mensaje para la afición que dijo que le interesaba comunicar.

El Macho señaló que es importante tener presente que en algún momento se dan lapsos diferentes dentro de un mismo partido y detalló que lo usual es que en los primeros 30 minutos el equipo empieza bien en lo físico y con la parte fresca de lo que es el plan táctico.

LEA MÁS: Óscar Ramírez cuenta su propia historia de cómo y por qué aceptó dirigir a Alajuelense de nuevo

“Venís con la parte física muy a flote y podés ir totalmente a presionar a un equipo durante 30 minutos. Si el otro equipo se pudo defender muy bien y no lograste un gol, eso no implica que ya como que el equipo se cae”, explicó.

Según él, lo que ocurre es que simplemente se trata de una transición de la parte física que entra en una situación que es natural, porque ningún equipo en el mundo puede jugar los 90 minutos a un mismo nivel.

“Donde aflora el otro equipo, tiene su momento, sus 10 o sus 15 minutos, por lo general se dan al final del primer tiempo. Luego viene un segundo tiempo donde vienen las correcciones, de alguna manera en lo táctico, y es un segundo tiempo diferente”, relató.

LEA MÁS: Óscar Ramírez: ‘Estoy contento de volver a mi casa’

Entonces, mencionó que en lo físico ya hay un desgaste y que el equipo puede entrar en esos tal vez 10 o 15 minutos con una intensidad parecida a la de la primera parte.

“Luego vienen las variaciones de los cambios, que son los que en algún momento pueden hacer la diferencia. Entonces, yo creo que la afición tiene que entender esos momentos, para que ese apoyo sea en esos momentos justos”, recalcó.

Joel Campbell sonríe en la práctica de Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

En los partidos pueden presentarse muchas situaciones y dijo que si en los primeros 30 minutos se mete un gol, pues es emotivo y que los jugadores tienen que permitirse ese derecho de celebrar la anotación, igual que la afición.

LEA MÁS: Óscar Ramírez confiesa un pedido de Alexandre Guimaraes y su charla franca con Celso Borges

Para el Macho, en esos momentos que son los difíciles del equipo, los aficionados tienen que conocerlos y saber que es justo ahí donde se ocupa de ellos.

“Mi misión sería con los jugadores también, pues hablar de esos tiempos, porque hay momentos en los que el equipo rival se te quiere asentar y el jugador tiene que reaccionar ante eso. Ahí entra tal vez lo que llamamos el ADN, el no dejarse, el que no me dejo y que quiero seguir aunque me duela, aunque estoy cansado, pero no bajo la cabeza y sigo.

”Y yo creo que esa es la parte que tenemos que afinar un poquito tanto la afición, como el mismo equipo; de saber de esa situación para poder hacer esa parte más fuerte, y que realmente nos dé ese impulso en momentos críticos, pero que se entienda que es normal, que se da a eso”, insistió.

Liga Deportiva Alajuelense ahora tiene a Óscar Ramírez en el banquillo. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez revela por qué pidió a Bryan Ruiz y Wardy Alfaro a su lado en Alajuelense

Machacó en que no es que el equipo va a jugar siempre 90 minutos con una misma intensidad, de una misma manera.

Inclusive, recordó que muchas veces lo relaciona con las peleas de boxeo y hasta confesó que le gustaba ver a Mohamed Alí en el ring, cuando su padre lo ponía a verlo.

“Él era un tipo que planificaba, retaba a los contrarios, los hacía creer que estaba en un punto débil y él aparecía, ya él se conocía; sabía que respondía y hacía lo que llegó a hacer. Yo creo que el fútbol tiene su similitud en algunos aspectos de esos”, aseguró Óscar Ramírez.

LEA MÁS: Esto dijo Javier Santamaría sobre el regreso de un técnico de ADN rojinegro a Alajuelense

No estará en el cuadrilátero, sino pisando el zacate, pegado a la raya en la cancha, dirigiendo de nuevo.

Este lunes 21 de abril, a partir de las 8 p. m., el Macho se sentará de nuevo en el banquillo de Alajuelense, en el clásico nacional contra el Deportivo Saprissa.

Estos son los precios de las entradas para el clásico del 21 de abril. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.