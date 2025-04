Óscar Ramírez cuenta su propia historia de cómo y por qué aceptó dirigir a Alajuelense de nuevo

Óscar Ramírez no quiere perder el tiempo y ahora que volvió a la dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense se nota mucho más detallista.

Prueba de eso es que su presentación estaba cronometrada, ni un minuto más, ni un minuto menos. Fueron exactamente 30 minutos, porque después de estar de nuevo frente a frente con los medios de comunicación, el Macho tenía programada la última sesión previa al clásico de este lunes 21 de abril, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El director deportivo del club, Javier Santamaría fue quien emitió las primeras palabras y dijo que era un día importante para el liguismo, con la presentación Óscar Ramírez.

“No hay mucho que contar por la experiencia que tiene, cómo conoce las entrañas de la casa, de lo que ha sido para la institución como jugador y como DT; uno de los más ganadores en toda la historia de Costa Rica, así que bienvenido, éxitos y bienvenido a casa”, apuntó Javier Santamaría.

Ante esas palabras, el Macho dijo: “Agradecer y contento de estar acá en mi casa”.

Después de eso, vino un momento rápido para fotografías y tomas televisivas, con la camisa de la Liga y Óscar Ramírez posando junto al director deportivo del club. El Macho firmó su contrato hasta mediados de 2026.

Seguidamente, vino el momento de responder preguntas y lo primero que hizo el nuevo técnico de Alajuelense fue contar su propia historia sobre este regreso al fútbol.

Admitió que esto jamás se le pasó por la mente, pero que todo cambió a partir de mediados de agosto del año pasado, cuando aceptó una propuesta de Joseph Joseph para trabajar en la Liga, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) puliendo a los cachorros de liga menor como coordinador de desarrollo y rendimiento.

“Creo que la llegada al CAR y estar cerca de los chiquillos pues tiene su influencia. El hecho de verlos a ellos ahí, de su situación, de querer llegar a una Primera, de estar compartiendo con ellos y ver ilusiones, me hizo regresarme un poco a las situaciones pasadas, en el caso mío, personal”, relató Óscar Ramírez.

Él estaba colaborando, pero a la vez disfrutando de ver y oler el zacate, de sentirse inmerso en el fútbol de nuevo, aparte de que él como liguista se siente agradecido con el presidente del club, Joseph Joseph.

“Para mí es una persona a quien el liguismo le debemos mucho; lástima que no se le hayan dado los logros, pero con la institución, realmente no sé qué hubiese pasado si él no participa de esto.

“Esas dos situaciones me daba para por lo menos para pensarlo. Se lo dije en algún momento a él, que me dejara pensarlo. Si se da, yo no lo vengo buscando, porque la verdad estoy muy contento y estoy muy a gusto con con la parte que estoy con los muchachos y me sentía pues muy bien”, destacó el Macho.

Reitera que de verdad durante estos ocho meses le encantaba ese trabajo y ya él sabía que si en algún momento se daba una oportunidad, no la iba a rechazar, pero lo pensaba como algo un poco lejano.

“Ya cuando se da la situación con lo de Guima, él (Joseph Joseph) me lo plantea y le pedí un tiempo, porque hay situaciones que uno tiene que que meditarlas. Luego, viendo los pros y los contras, creo que puedo llegar a unir ciertas situaciones que hay dentro de la institución, que es la liga menor con la Primera, de ayudar en que se dé esa esa fusión, de alguna manera”, expresó.

Cree que también influyó estar en el día a día de una institución que va más allá del primer equipo masculino, porque hoy tiene una noción clara de todo. Inclusive hasta le sirvió mucho haber ido a Brasil con un equipo menor dirigido por Wardy Alfaro.

“Eso me puede dar ya cierta orientación sobre algunos de ellos y yo creo que sería importante que puedan ir llegando cerca del primer equipo. Luego la situación en la que ha estado la institución. Entonces, por ahí me decido”, subrayó el Macho.

Pero por sus principios, ese sí lo dio cuando supo que Alexandre Guimaraes ya no era el técnico de la Liga. Él mismo solicitó a Bryan Ruiz y a Wardy Alfaro como asistentes.

Dijo que durante estos años que estuvo alejado, nunca dejó de ver fútbol. Inclusive, dijo que le gustaría implementar en Alajuelense un modelo que le gusta mucho del balompié internacional, y que de conseguirlo, según él, “sería fabuloso”.

Óscar Ramírez saca a relucir su liguismo

Nadie le tiene que contar de los sufrimientos del liguismo en este tiempo y hasta contó una anécdota.

“Es difícil, es difícil. Imagínese que yo nunca he visto una final en un bar y quiero ir a verla y el único cartago que había ahí me tocó la par. Y yo me di cuenta de que no sirvo para esto. Claro que es difícil y molesta no poder conseguir un objetivo”, afirmó Óscar Ramírez, quien de inmediato dijo que no volvería a hacer eso.

Pero está muy claro en todo y tiene la voluntad de hacer lo que esté en sus manos y en su mente para sacar a flote a Alajuelense.

“Lo tomo con mucha responsabilidad y no es que me lo digás, sé a lo que vengo”, citó, para agregar que un día, un exjugador lo hizo caer en cuenta de que quizás la Liga lo que necesitaba era de su propia gente. Eso lo impulsó a reflexionar y convencerse de que no podía ser egoísta.

“Yo estaba tranquilo, con una vida más normal, pero llegar al CAR, ver los chiquillos y todo eso como que me hizo ir flaqueando, suavizando un poco; comencé a analizar más cosas y ver y cuando ya don Joseph me hace la propuesta, que muchas veces le dije que no.

”Pero me la vuelve a hacer, me habla y sentí el deseo de él y caramba... No es fácil, porque no es fácil tomar la decisión, pero la asumo con toda la responsabilidad, sabiendo lo que la gente espera, pero también con el sentimiento de que si es eso y yo puedo ayudar, pues lo voy a intentar”, recalcó.

Porque entendió que no se podía quedar cruzado de brazos, sintiendo que realmente él puede ayudar a la Liga, para que todo se revierta.

Óscar Ramírez se estrenará en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense este lunes 21 de abril, en el clásico nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Eso es un razonamiento tal vez muy liguista, al decirlo así, de quererlo así y no quedarse en que mejor no, por el prestigio y que por esto y lo otro”, apuntó.

Además, afirmó que a los 60 años ya tiene la madurez para pensar diferente, y que aún cuenta con la energía y el convencimiento para intentarlo de nuevo con Alajuelense.

“Y poder llegar a ese sentimiento que quiero ver de alguna manera en el equipo y ojalá se refleje este lunes de una vez”, destacó, en la cuenta regresiva para el clásico nacional de este 21 de abril, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

