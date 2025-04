Óscar Ramírez: La pared que mandó a hacer en el CAR, el trabajo silencioso en Alajuelense y otras revelaciones

Enrique “Quique” Vásquez es considerado en Liga Deportiva Alajuelense como una institución dentro de la institución y hoy pareciera que no hay nadie mejor que él para hablar sobre el regreso de Óscar Ramírez a la dirección técnica del club.

Porque es una de las personas que más han visto trabajar al Macho durante estos últimos ocho meses en los que ejerció el puesto de coordinador de desarrollo y rendimiento, puliendo a los cachorros de liga menor en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

Enrique Vásquez concedió una entrevista a La Nación y durante la charla hizo revelaciones interesantes sobre Óscar Ramírez, detalles que posiblemente usted quiera saber, como la pared que pidió en el CAR, el trabajo silencioso y algo más de cara a los partidos que se avecinan, empezando por el clásico nacional de este 21 de abril.

- ¿Qué piensa del regreso de Óscar Ramírez a la dirección técnica de Alajuelense?

- Fue la mejor decisión que tomó la Junta Directiva, no porque Alexandre Guimaraes no tenga capacidad; claro que sí la tiene, es un crack técnicamente hablando. Pero las cosas no le estaban saliendo y así pasa. A veces compramos el mejor carro del mundo y algo no le pusieron bien, un tornillo no lo ajustaron bien y empieza a dar problemas en el motor.

”Yo pienso que la decisión de la Junta Directiva fue muy acertada, fue el momento oportuno, porque ya lo que se veía venir, después de todo lo que pasó en el último partido con afición, con nuestros aficionados increpando a nuestros jugadores, ya esto era incontrolable. Ya lo que seguía era el vandalismo, meterse en la cancha, tirar cosas y eso la Liga no lo puede permitir.

”Me parece muy acertado lo decidido por don Joseph Joseph y los demás compañeros de Junta Directiva, al hacer lo que debían de haber hecho desde hace quince o veintidós días.

”Sin embargo, sigo creyendo en Alexandre Guimaraes como persona, un ser humano intachable, un gran entrenador, porque lo ha demostrado en su historial deportivo. Pero a veces, como le dije anteriormente, a veces hay cosas que no suceden, no pasan y los resultados son adversos”.

- ¿Cómo han sido estos ocho meses del Macho ahí en el CAR? Porque usted ha trabajado con él de cerca y lo ha visto ahí en el día a día.

- Muy buenos, fue una gran decisión también de don Joseph Joseph y de los miembros de la Junta Directiva y del gerente deportivo, Javier Santamaría, el haberlo traído. Conoce todos los muchachos de liga menor, ha visto el primer equipo, sabe cuáles de estos otros chiquillos nos van a ir supliendo los que ya pienso yo que van cumpliendo su ciclo en el primer equipo.

”Me parece eso de contratarlo por un término, no por un espacio de emergente. Yo estuve muchos años de emergente en la Liga, pero era nada más mientras nombraban al técnico. Como con Macho hay plazos (firmó un contrato por catorce meses), eso me llena de satisfacción, de orgullo.

”Y me pone a pensar que muchos de esos muchachos que él estaba preparando, que les estaba enseñando, que les estaba mejorando sus dificultades técnicas, sus deficiencias, futbolísticamente hablando, le van a servir muchísimo para lo que viene”.

Enrique Vásquez trabaja junto a Víctor Badilla en el departamento de visorías de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

- De hecho tengo entendido que él pidió que le construyeran una pared en el CAR para poner ahí a practicar a los jugadores, como antes. ¿Ahí está esa pared?

- Efectivamente, sí, hizo ahí un trabajo que se le cumplió al pie de la letra para mejorar el remate, mejorar el pase, el borde interno, de tres dedos, de empeine total. Estuvo trabajando muy bien. Y hay otro que está trabajando también con él en categorías más pequeñas, que es Luis Roberto Sibaja.

”También me parece que ha sido una adquisición muy buena de la Liga Deportiva Alajuelense, porque en realidad ese trabajo ya yo no estoy capacitado para hacerlo por edad, y principalmente porque yo me quedé en la institución única y exclusivamente caminando por todo el país para traer los mejores jugadores que yo, a mi criterio, veía con posibilidades de crecer en el club y jugar en nuestro primer equipo y con perfil internacional también”.

- Y esa pared, ¿dónde es que la hicieron? ¿Por una de las canchas?

- No, ahí hay un espacio sintético a la par de lo que futuramente va a ser un edificio, pero en este momento se encuentran en containers, los camerinos de liga menor. Contiguo a esos containers había un espacio. Entonces, después de que lo pidió y se lo aprobaron, Óscar y los ingenieros diseñaron la pared alrededor de ese espacio donde se mejora la técnica, el regreso, el cabeceo y de todo.

”Ellos levantaron esa pared y ahí están trabajando todos, absolutamente todos. Ahí no solamente trabajan los más chiquiticos, trabajan desde la Sub-21 hasta los que tenemos ya de 11 años esperando que venga junio para ponerlos a competir”.

- Quizás ahora hasta los del primer equipo irán ahí también...

- Tienen que ir los del primer equipo, claro que sí, es que el entrenamiento no deja de ser solamente para los chiquiticos, todos tenemos que aprender. Es más, si yo tuviera las condiciones físicas que me permitieran, iría ahí a trabajar también con ellos, porque siempre hay que aprender.

- Tengo entendido que el Macho en estos meses ya iba todos los días al CAR. ¿Es así?

- Prácticamente vivía ahí. Yo estaba sorprendido, porque yo iba en la mañana, presentaba mi informe, me iba a ver los muchachos nuevos que estaban entrenando, me regresaba para la casa y volvía al CAR a las 4 p. m. o 5 p. m. y ahí me lo encontraba.

”Entonces, como que ya me parece que bueno, vale que está dedicado al negocio de las naranjas, que lo que hay que tener es el árbol bien abonado y con mucho líquido, con agua, porque ese hombre vivía en el CAR. Y ahora con más razón.

”Ahora ya uno sabe que ahí va a pasar 24 horas y voy a ser medio indiscreto. El Macho me contó que estaba observando partidos de los contrarios con los que le corresponde a Liga Deportiva Alajuelense enfrentarse próximamente. Él estaba observando partidos. Eso es un gran profesional. Eso lo hace solo el que ama el fútbol, el que quiere triunfar.

”Por eso yo le pido a la afición de la Liga y a todas las personas que amamos este club, que tenemos que respaldarlo. Tenemos que ir el lunes al estadio, llenar ese estadio. Ese es el que nos va a sacar de toda esta desértica estación.

”Lógicamente no es responsabilidad única y exclusivamente de Alexandre Guimaraes, porque Alexandre Guimaraes no bota penales, ni falla tiros libres, ni patea mal. Pero que quizás con don Óscar los muchachos sientan eso que estoy sintiendo yo en este momento. Eso de la sangre que nos corre por las venas”.

- ¿Fue en estos meses donde ya el Macho fue viendo que realmente el fútbol sí le gustaba y que sí era el momento de dirigir cuando se presentara la oportunidad?

- Me parece que la relación de don Joseph con él y de él con la Liga incidió en todo esto. ¿Cómo le digo? Yo tengo 71 años y si a mí en mi casa me prohíben ir al CAR, posiblemente yo tenga problemas. ¿Por qué? Porque el fútbol no sale, no deja de salir. Los que jugamos, los que tuvimos la oportunidad, que Dios nos dio esa dicha, yo creo que, como digo siempre, hasta que la muerte nos separe.

”A pesar de sus empresas, de sus negocios y todo, él nunca dejó de seguir viendo, de seguir pensando y de seguir queriendo el fútbol. Y me parece que don Joseph y la Junta Directiva, acertadamente lo trajeron en un momento muy oportuno. Porque habían cosas que el departamento de visorías, que maneja don Víctor Badilla y del que yo soy su asistente, no podíamos realizar lo que era ese trabajo específico.

”Ese trabajo que nos hacía en la época mía don Salvador Soto Buroy, don Nelson Morera, don Alejandro Morera, don Carlos Alvarado, Juan José Gámez y muchos otros, que se dedicaban, aparte de lo que estaba haciendo el técnico con el equipo, a mejorar a los muchachos. Y en eso yo me quito el sombrero porque fue una de las mejores ideas y de los mejores resultados que se vienen dando en el club”.

