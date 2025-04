Vea cómo fue el primer día de Óscar Ramírez como nuevo técnico de Alajuelense

El primer día de Óscar Ramírez en su regreso a la dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense fue extenso e intenso, también cargado de muchos sentimientos tanto para el mismo Macho como para un altísimo porcentaje de la población rojinegra, que desde hacía mucho tiempo lo quería de vuelta.

Lo primero que hizo el técnico más exitoso en la historia del equipo masculino de la Liga fue emprender el traslado bien temprano desde Hojancha, en Guanacaste, hasta el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

Durante ese periplo tuvo la suerte de que al ser Viernes Santo, no se topó con presas, pero para lo entusiasmado que se encuentra, ni siquiera eso le habría restado ilusión.

Allí se reunió con el director deportivo del club, Javier Santamaría, para definir detalles antes de proceder con la firma del contrato, así como la elección de los asistentes, Bryan Ruiz y Wardy Alfaro, por solicitud expresa del mismo Macho. Ellos fueron los dos auxiliares que él quería, así lo manifestó y ahí se encuentran, trabajando a su lado.

Óscar Ramírez cuenta con el apoyo de Wardy Alfaro y Bryan Ruiz, en su regreso a Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

La práctica estaba prevista para las 4:30 p. m. y eso no varió; solo que esta vez había cambios. Ya no estaban Alexandre Guimaraes, Juliano Fontana ni Martinho do Prado; sino que fue el primer entrenamiento de la Liga con Óscar Ramírez como guía.

Antes comenzar labores en cancha vino el primer contacto con el equipo. Fue una conversación franca, una charla sincera con la que empezó esta nueva era del Macho en Alajuelense.

Óscar Ramírez quiere hacerlo bien con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

El entrenamiento de arranque fue bueno y antes del clásico nacional del lunes 21 de abril quedarán dos días más de trabajo. Por cierto, ¿quiere ir al partido entre Alajuelense y Saprissa?

Óscar Ramírez firmó un contrato por catorce meses con Liga Deportiva Alajuelense. Su nuevo ciclo con la Liga empezó este Viernes Santo. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Además, la primera conferencia de prensa de Óscar Ramírez como técnico de Alajuelense se efectuará el domingo 20 de abril, horas antes de su retorno oficial al banquillo, en el clásico nacional.

