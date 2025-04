Óscar Ramírez dice las verdades de frente sobre Alajuelense

Si hay alguien que conoce a la perfección a Liga Deportiva Alajuelense y todo su entorno es Óscar Ramírez. Nadie se lo tiene que contar. El Macho sabe que no es fácil, pero el reto le gusta.

A raíz de su inminente regreso al banquillo rojinegro, TDMás revivió extractos de una antigua charla que el Macho sostuvo con los exfutbolistas Pablo Gabas y Diego País, en la que Óscar Ramírez decía de frente las verdades sobre Alajuelense.

En uno de los cortos, él afirma que Alajuelense es complejo, si no se hace fuerte al grupo, porque los años en los que él defendió esa camisa rojinegra como jugador, desde 1983 a 1993, vivió las buenas y las malas.

Así que para el momento de dirigir, cree que más o menos conocía el entorno y con conocimiento de causa aseguró que Alajuelense es difícil, porque el jugador tiene que ser muy capaz de saber manejarse.

”No es ataque a la prensa, sino que tal vez si Saprissa es campeón puede vender más o hacen más cosas, entonces favorecen, como con los títulos. Vean yo les dije a ellos: ‘Podemos ir de primeros que no nos van a dar valor’. Por ejemplo: el líder no convence, van a disminuirte. El líder no se ve bien, siempre un tema a disminuir. Mi fortaleza es hacerlos creer a ellos el enojo.

”Ellos siempre estaban enojados, porque era bajonear y tal vez Saprissa y los otros que iban de quintos ganando partidos y era despertó esto, despertó lo otro. Por eso el jugador de Alajuela tiene que estar preparado para estar en primer lugar y también a estar en una racha para saber salir”, manifestó Óscar Ramírez.

LEA MÁS: El regreso de Óscar Ramírez a Alajuelense parece inminente

Según él, todo pasa porque el camerino esté fuerte, porque él tiene muy claros los escenarios de todo lo que puede darse.

”Se va a retirar el apoyo de la misma gente y vamos a quedar solos. Y esa es la lucha que hay que hacer ahí. Si no entendemos eso, o el liguista no entiende al jugador de Alajuela, cree que es normal. Es muy duro, salir de una racha de Alajuela es mucho más complicado, y mantenerse también”, señaló.

También conoce al Deportivo Saprissa desde adentro y por eso insiste en ciertas diferencias.

”Ahí empieza el runrún de que vamos mejorando y tienen esa cualidad, que se lo creen y esa parte es la que va pasando, cuando el crecimiento y el empuje de la prensa y toda la cosa, entonces es doble el trabajo para salir”, citó.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes fuera de Alajuelense

La pasión del Macho por analizar el fútbol a través del video

Óscar Ramírez confesó que aquellos cinco años en Alajuelense fueron muy duros, a tal punto que de su vida no se acuerda de absolutamente nada, porque pasaba encerrado en el cuarto donde veía videos.

“Lo único que me faltó era que la mujer me pasara la comida por debajo de la puerta. Yo era de ver los últimos tres partidos del equipo rival, analizar el balón parado, analizar que si era un tipo que mantenía la estructura, ok, perfecto, me ayudaba mucho porque entonces en uno o dos partidos ya le encontraba cómo”, comentó.

El Macho le agradece a su esposa la comprensión de su pasión por el fútbol.

“La mujer mía estaba clara, es que si estás metido en un partido, en una concentración viendo un video, si alguien llega y te interrumpe, te corta, porque cuando te metés en lo que va pasando y vas viendo, es una concentración y al final es lo que te va cansando, de ir hilvanando cómo iba la situación, de ir conociendo lo que el otro técnico está pensando y cómo se comportan tales situaciones”, citó.

Eso lo llevó a contar una anécdota que lo marcó, ocurrida en el Mundial de Italia 90 y fue justamente en el gol de Juan Arnoldo Cayasso.

”Bora llega y me dice muy bien Óscar, esto, movés, abrís el espacio para que entre Marchena, viene toda la jugada del gol, pero error ¿Error qué? Que yo seguí hacia el tiro de esquina en lugar de haber hecho un giro e ir al segundo palo, porque si la bola le pegaba al portero y venía para allá, me tocaba a mí. Eso no lo tenía yo y me dio como vergüenza y comencé a ver y yo me enamoré del video”, relató.

Óscar Ramírez se mantuvo alejado del banquillo durante siete años. Foto: CNE

Porque a partir de eso, considera que no hay ninguna mentira, porque todo se estudia y se planea, aunque tampoco se trata de una dictadura.

Así que les decía a los jugadores que intenten hacer algo, porque muchas veces se manda una directriz, pero el jugador después intenta otra cosa y puede cambiarla.

“Yo interpretaré en el video y después cuestionaré, para lucirte o para ayudar al equipo. Y después ya me explicaba, ok, tenés razón y te la creo, porque en algún momento yo también pasé algo así. En otras, uno decía estás haciendo una cosa para sacar provecho del equipo y eso no se vale. En otra, ponete vivo porque no va a ser así”, destacó.

Óscar Ramírez habló de que al jugador se le puede dar libertad, porque muchas veces les dijo las directrices, pero que si iban a tomar otra decisión, porque sentían que en ese momento es lo mejor para el equipo, perfecto. No es de los que hacen un libreto y nadie se puede salir de él.

Con el Macho ocurre un fenómeno: el liguismo lo quiere y la sinergia es mutua. Fue el encargado de regresarle el cetro al club en el Invierno 2010, luego de cinco años de sequía y con él llegaron tiempos de bonanza para la vitrina manuda, porque ganó cinco títulos nacionales entre el 2010 y el 2014.

Se marchó de Alajuelense en mayo del 2015, tras cinco años exitosos en la institución rojinegra. Después de eso, vivió toda una experiencia con la Selección de Costa Rica, pero después del Mundial de Rusia 2018 se alejó del fútbol.

Nueve años después de que salió de la Liga, retornó al club que muchas veces le quitó el sueño en agosto del 2024, trabajando como coordinador de desarrollo y rendimiento, puliendo aspectos específicos con varios de los talentos que germinan en el semillero rojinegro.

Ocho meses después de eso, Alajuelense tenía que buscar técnico ante la destitución de Alexandre Guimaraes, y lo encontró en el propio Centro de Alto Rendimiento (CAR). Al Macho le hablaron, como lo hicieron otras veces, pero esta vez la respuesta fue positiva.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.