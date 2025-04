El regreso de Óscar Ramírez a Alajuelense parece inminente

Liga Deportiva Alajuelense mueve su banquillo. Imagine que estuviera en un partido, llega la hora de hacer un cambio en el juego y esa boleta dice que sale Alexandre Guimaraes e ingresa Óscar Ramírez.

Que lo anterior sea una realidad no está lejos de convertirse en un hecho. La Liga ya dio el primer paso, al destituir al técnico que no perdió ningún partido en el Estadio Alejandro Morera Soto, pero que no logró ser campeón nacional, y esa fue su gran deuda.

¿Qué hubiese pasado si continuaba? Nadie lo sabía, pero lo cierto es que la Liga tomó por sorpresa a Guimaraes al comunicarle que quedaba fuera del equipo.

Y el candidato más fuerte para relevarlo es Óscar Ramírez, ese hombre con el que Alajuelense ganó cinco títulos nacionales, convirtiéndose en el entrenador más exitoso con el equipo masculino.

Después del Mundial de Rusia, el Macho se alejó del fútbol y durante mucho tiempo quiso llevar una vida tranquila, en su finca, en Hojancha, trabajando duro con el negocio de las naranjas.

Pero por más que quiso escapar del fútbol, lo logró a medias. El año pasado, el Macho le dio un primer sí a Alajuelense, pero para trabajar con las divisiones menores, puliendo talentos.

Verse de nuevo en el día a día del fútbol hizo que reviviera esa pasión que no murió en él. Y lo que parecía imposible, de que regresara a dirigir, pareciera que está muy cerca de ser una realidad.

Alajuelense jugará el clásico nacional el lunes 21 de abril, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Para esa noche, la Liga tendrá nuevo técnico.

Siete años después de no sentarse en ningún banquillo, el Macho calienta y lo espera una afición que confía a ojos cerrados en él.

