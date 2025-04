Afición de Alajuelense aprueba por goleada a Óscar ‘Macho’ Ramírez y estas son las pruebas

Desde horas antes de que Liga Deportiva Alajuelense confirmara el regreso de Óscar Ramírez al banquillo rojinegro, se planteó un ejercicio de opinión mediante el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, con el propósito de conocer el sentir del liguismo.

¿Es Óscar Ramírez la mejor opción para dirigir a la Liga? Esa fue la consulta, con tres opciones de respuesta, de las cuales, solamente se podía elegir una.

Sí, nadie mejor que él

No, no lo es

Preferiría a Jeaustin Campos

¿Se atreve a adivinar qué pasó con este sondeo? Pareciera que sospecharlo no es nada complejo, pero aquí le detallamos los resultados de una votación en la que participaron 1.661 seguidores del canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, con corte a la hora de publicación de este artículo.

Sí, nadie mejor que él: 1.381 votos (83,2%)

No, no lo es: 101 votos (6%)

Preferiría a Jeaustin Campos: 179 votos (10,8%)

La Liga confirmó el retorno del Macho Ramírez con una imagen de las de moda, con inteligencia artificial mediante el Chat GPT. Eso pareciera ser lo que a muchos no les gustó, pero el fondo del asunto, con regreso del técnico más ganador en la historia del equipo masculino de Alajuelense marca una locura generalizada.

En el X de Alajuelense, estos son algunos de los comentarios que se pueden leer:

Fabi: “Profe, tenía 14 años cuando lo vi hacer campeón a LDA por primera vez, el resto es historia... ¡Gracias y bienvenido de vuelta!”.

Andrés Abarca: “Vamos a ser campeones”.

Humberto: “Bienvenido profe, lo hemos estado esperando”.

Soy Fran: “Hoy ganó el liguismo, hoy ganamos todos, bienvenido Machillo”.

Esteban López: “Revivió la Liga, ahora vamos a sufrir en los partidos, pero no en los resultados”. ¡Vamos Macho!”.

Tavinho: “Y un día volvió el Macho , solo espero de todo corazon que los resultados lo acompañen”.

Makover Geek: “Nuestro querido Machillo por fin regresa... Regresa más por nosotros y por la institución, que por él. Fácilmente podría negarse a comerse la bronca y estar tranquilo. Espero que los aficionados lo respalden, yo lo haré sin importar qué”.

Félix: “Bien, ahora total respaldo al Macho. El vago que no quiera ponerle en la cancha que lo hagan sacado. Volvió la ilusión”.

En Facebook las reacciones tampoco se hicieron esperar. Por ejemplo, el perfil El Equipo de Su Gente LDA apuntó: “Tienen que dejarlo trabajar y esto va para todas las páginas de liguistas (incluyéndonos) afición y demás. Este torneo es muy díficil ganarlo, pero confío en el Macho. Esperemos que en el otro haga una limpia (espero que lo dejen) y traiga jugadores que él quiere y apoyarlo. Vamos Macho Querido”.

Quincho Barquero: “Como tiene que ser, metan pura casta manuda de identidad rojinegra”.

Manuel Baltodano: “No me voy a ilusionar, no me voy a ilusionar, no me voy a ilusionar... Me ilusioné”.

Brandon Ulloa: “Justamente cuando ya no quería ni ver los partidos de la Liga por jugar tan mal, llega el único que nos puede sacar de esta sufridera. Bienvenido Machillo, ponga orden ahí”.

Jorge Portilla: “Se acaba de destapar un sentimiento del pasado en el futuro. Lo que todos los manudos esperábamos”.

Alfredo Chaves: “Lo mejor: sangre manuda, de seguro tendremos más posibilidades de una buena final, sabe jugarlas y zorro viejo. Muy feliz la verdad”.

Jorge Morales: “Llevo años pidiendo su regreso... Muchos campeonatos se han perdido por falta de espuela de los técnicos foráneos, que no saben que aquí los campeonatos se ganan en 4 partidos... Bienvenido Rey de Copas”.

Teddy Chacón: “Espero que logre bastantes cosas con la planilla que tiene la Liga, porque se ha vuelto difícil sacar al equipo de ese bache. Bienvenido Machillo, ídolo manudo”.

