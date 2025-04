Periodista que sacó al Machillo Ramírez del silencio ahora se codea con Gerard Piqué

Óscar Ramírez dejó los banquillos luego de dirigir el mundial de Rusia 2018 y se “recluyó” en su finca en Hojancha, alejado de las cámaras, los micrófonos y el clamor de la afición de la Liga Deportiva Alajuelense, que en cada final perdida añoraba su regreso.

La prensa, por años, se quemaba por una declaración del Machillo, pero el ídolo liguista optó por el silencio. Por eso, la entrevista que logró Pamela Muñoz con Ramírez, en diciembre de 2022, fue prácticamente un hito.

En aquel entonces, Muñoz consiguió lo que muchos deseaban, al tener una extensa y reveladora conversación con el mundialista de Italia 90, para su pódcast Peloteando.

Pamela Muñoz habla de su trabajo en Kings League Santander

Hoy, la realidad de ambos es muy distinta. Óscar Ramírez volvió a estar al mando de su amada Liga y Pamela trabaja como host de América para la Kings League, donde se codea con el mismo Gerard Piqué, dueño de esta liga de fútbol.

Muñoz conversó con La Nación sobre esta nueva faceta profesional y, entre otros detalles, aseguró que su relación con Piqué es bastante amena. Ella conoció a la leyenda del FC Barcelona el año anterior, cuando dirigió un evento de la Kings League en México.

La periodista Pamela Muñoz ahora trabaja por la Kings League, organización liderada por Gerard Piqué. (Instagram)

Desde ese momento, se han cruzado con mayor frecuencia y la periodista tica asegura que el exjugador es muy accesible y siempre está muy dispuesto a colaborarle en la creación de contenido.

“Es súper buena gente. Y ya nos conocemos hace demasiado, y ya ahora que lo veo más, como en Mundiales (de la Kings League) o cuando viene aquí (a México), ya es como que lo saludo normal y todo. O sea, ya es parte del equipo de trabajo, no es Piqué”, reveló la periodista costarricense.

Muñoz tiene aproximadamente un año y medio de trabajar para esta organización y, de momento, es la única persona costarricense involucrada en el proyecto. La comunicadora confiesa que su trabajo es muy diferente al que realizó en medios de Costa Rica, pero que se siente plena con su labor.

“Tiene que ver siempre con el fútbol, pero es más de entretenimiento. Entonces, tal vez sí me he alejado un poco de la parte de periodista deportiva, porque ya no hago análisis ni ando entrevistando a la gente, sino que hago más contenido para redes sociales. Es un poco diferente y es como se está moviendo el mundo y todos los medios digitales”, comentó.

LEA MÁS: Experiodista de Teletica mostró lo feliz que está en su nuevo trabajo

Según detalló, llegó a esta competencia mientras perseguía un objetivo diferente. Poco después de su destacada entrevista con el Macho Ramírez, viajó a suelo azteca para un cásting en Fox Deportes.

“Me fue pésimo en el casting, pero yo aproveché para venir a México e hice contactos. Como a finales del 2023 me llamaron y me dijeron que había un espacio de host en Kings League, aunque yo no sabía nada del mundo del streaming y esta liga de Piqué, pero de todas maneras así entré”, contó la comunicadora, de 31 años.

La periodista Pamela Muñoz es la única costarricense involucrada en la Kings League. (Instagram)

A raíz de su llegada a esta competición, Muñoz ha tenido que empaparse del mundo del streaming, pues los presidentes de los equipos son influencers de este tipo de plataformas. Además, dice que se topó con una audiencia totalmente diferente a la que conoció en su trayectoria.

“Nuestro público es de 8 a 24 años; cuando trabajaba en medios siento que todas las noticias que hacíamos era como para personas de más de 25, creo yo. La única manera fue actualizándome y comenzar a conocer gente, presidentes que son streamers, que lo que hacen es hacer transmisiones todo el día desde sus casas, juegos, videojuegos”, explicó la periodista.

“Todavía no le sé mucho, pero tengo que saber, no me queda otra que actualizarme y conocer un poco de ellos y el mundo”, añadió.

Pamela empezó a estudiar conducción y actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) en 2017, y en 2019 trabajó en Tigo Sports.

En 2020 trató de abrirse camino en televisoras locales, pero no tuvo suerte. Afirma que lo intentó en Teletica, en TD+, en Repretel, pero la falta de oportunidades la hizo regresar a los concursos de belleza, en los que había participado en su adolescencia, y se inscribió en el Miss Costa Rica 2022.

“Mi prioridad ahorita es la Kings League y estoy viendo opciones para, por lo menos el otro año, estar otra vez en fútbol 11, ya sea con televisoras de Costa Rica o aquí en México, porque obviamente es el Mundial”, concluyó.