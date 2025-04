La intuición no le falló a la periodista Pamela Muñoz sobre el regreso de Óscar Ramírez a Alajuelense

Óscar Ramírez llevaba una vida alejada de los medios de comunicación, porque al volver del Mundial de Rusia 2018, no quería emitir una sola declaración. La insistencia fue de muchos, pero no había manera de que concediera ni siquiera unas breves palabras, hasta que aceptó una entrevista en el podcast Peloteando, con la periodista Pamela Muñoz, en diciembre de 2022.

Con ella habló de todo un poco en ese momento y no podía dejar de referirse a Liga Deportiva Alajuelense. Fue en la charla con ella cuando dijo: “Salir de una crisis de Alajuelense es bien complejo”.

¿Lo recuerda? Si no se le viene a la mente lo manifestado por el Macho en esa conversación, puede repasarlo en este artículo.

Ella le consultó en ese entonces si volvería a dirigir y no le dijo que sí, pero tampoco que no. Es más, le adelantó cuándo llegaría ese momento.

“Vea, de los cinco años que estuve en Alajuela yo no me acuerdo de mi vida. Era del cuarto al estadio, del estadio a mi cuarto y tiempos de familia que yo no me di cuenta. La señora a veces me tocaba fuerte y me daba la comida y yo seguía viendo videos, analizando. Entonces, meterme yo en un cuarto es duro, es muy duro y hay que hacerlo así para poder lograr cosas. Y si no, no las lográs. Es que tenés que hacerlo así”, manifestó Óscar Ramírez en esa entrevista.

Porque está convencido de que el video da un montón de análisis, de cosas pequeñitas que son importantes y que solo con ese estudio, viendo una y otra vez el mismo error, se encuentra una debilidad.

LEA MÁS: Óscar Ramírez: ‘Salir de una crisis de Alajuelense es bien complejo’

Con la repregunta de si dirigiría de nuevo, indicó que no sabía, porque lo sentía aún muy prematuro.

“Siempre lo he dicho, que estando yo en la cancha con los jugadores, yo creo que sí. Sí, porque me gusta enseñar, me gusta por lo menos transmitir lo que yo quiero. Ya tal vez lo que te va cansando es ese entorno, ir a lidiar con la prensa, muchas cosas y es pesado. Es que son 30 años y la vida tiene más cosas”, dijo.

Dos años y unos meses después de que el Macho pronunció eso, tomó la decisión esperada por muchos y que algunos consideraban casi imposible: le dio el sí a Liga Deportiva Alajuelense y debutará este lunes 21 de abril en el banquillo.

LEA MÁS: ¿Qué tiene que ver Óscar ‘Macho’ Ramírez con el efecto Pigmalión? Esto se viralizó en TikTok

Desde México, donde labora, Pamela Muñoz manifestó a La Nación que por las respuestas que él le dio en esa ocasión, ella intuyó que el Macho ya quería volver a las canchas.

Al ver los últimos acontecimientos todo se cumplió, porque sí fue como él dijo, que cuando estuviera cerca del zacate de nuevo, ya iba a entrenar, por el hecho de estar más cerca de los jugadores.

Su regreso se fue gestando a partir del momento en el que comenzó a trabajar con las ligas menores en Alajuelense. Al verse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, le entraron las ganas. Ahí está de nuevo en el ruedo, ilusionando a los liguistas.

“Esa entrevista pegó mucho en ese momento porque él había estado desaparecido. Fueron casi cuatro años sin dar declaraciones y me las dio a mí las primeras. Entonces la gente se acordaba mucho, porque yo hice hincapié en que volviera a dirigir a Alajuelense por ser el equipo de él. Por más que haya jugado en Saprissa, dice que es liguista”, relató Pamela Muñoz.

Óscar Ramírez está de vuelta en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Inclusive, contó que ella vio un clásico con él hace años porque llegó donde su familia y pudo constatar cómo sufría por el equipo de sus amores.

“Ahora que Óscar Ramírez vuelve a entrenar me da mucho gusto e ilusión, porque yo también soy liguista. Yo le había dicho que me diera una entrevista en Tigo Sports, cuando estuve ahí; también en otros programas y él decía que no, porque estaba como peleado por la prensa”, destacó.

Dijo que el sentir del Macho era que la mayoría de los periodistas ni siquiera pensaban en la parte humana y lo que podía repercutir en las familias. Pero cuando aceptó esa charla, ella se percató de que ya él se iba preparando para volver al fútbol. Y después de eso, pasaron otros dos años.

Hoy, Óscar Ramírez está de vuelta y el lunes 21 de abril volverá a sentarse en el banquillo, siete años después de la última vez que lo hizo con la Tricolor.

Antes de eso, la tarde de este domingo 20 de abril brindará su primera rueda de prensa, en el Estadio Alejandro Morera Soto, como director técnico de su querida Liga Deportiva Alajuelense.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.