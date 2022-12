Óscar Ramírez: ‘Salir de una crisis de Alajuelense es bien complejo’

Óscar Ramírez no solo rompió el silencio para hacer un análisis insospechado de la Selección de Costa Rica en el Mundial de Qatar.

El Macho también habló largo y tendido sobre Liga Deportiva Alajuelense en el podcast Peloteando, con la periodista Pamela Muñoz. Él es el técnico más ganador en la historia de la institución rojinegra, con cinco títulos.

Después de su paso por el club rojinegro, los manudos tan solo han podido añadir un campeonato nacional y un cetro de Liga Concacaf a su vitrina.

Óscar Ramírez dijo que él podía hablar de lo que vivió en su momento y recordó que se encontró con un grupo de muchachos con hambre, con deseos de levantarse porque eran cinco años también de que no ganaban nada.

“Me tocó lidiar muy duro y por eso es que tuve que hacerlo como lo tuve que hacer. Conozco mucho la parte de lo que hay que hacer para salir de una crisis en Alajuela. Es muy difícil, es un tema donde tenés que lidiar con muchos factores que van en contra, que no los tienen los otros clubes”, afirmó el Macho.

Y agregó: “Un jugador decía que un título de Alajuelense son dos de otros equipos y tiene ese costo. Salir de una crisis de Alajuelense es bien complejo como está ahora. Se necesita mucho del jugador, de ese amor por la institución y no amor, sino el saber que si se pierde, sufre la familia. Saber que siguen la mofa y hay que enojarse y si no tenemos esa parte…”.

Al consultársele si la diferencia radica en eso que se habla del ADN del Saprissa, porque es bien sabido que lo que le cuesta a la Liga son las instancias finales, Óscar Ramírez emitió una respuesta muy particular.

“Saprissa tiene un ADN, pero ¿cómo te explico? Es que lo de Saprissa es más favorable. Siento yo que la prensa alza mucho y el jugador cree en eso. Al liguista sí le cuesta más salir de una crisis y no sé si es por el tema… Yo tengo mi criterio, lo que pasa es que mejor me lo guardo de alguna manera”, aseguró.

No quería profundizar en la percepción que tiene, pero al final lo hizo y Óscar Ramírez está convencido de que falta un clic.

“En Alajuela yo he notado que el equipo está en mal momento en la cancha y todo el mundo se calla. En el Saprissa la cosa no está y la gente está apoyando. Entonces, ese tema, uno como jugador entra esa parte que tras de que no tenés confianza, la afición también, como que se hace clima y eso atrae. Y cuando pasa, desgraciadamente refuerza una cosa que está ahí”, opinó.

También dijo que ante eso, “hay que tener rebeldía” y que esa es la parte que hay que saber cómo llegar ahí, para lograr revertir eso.

“Y muchas veces es solo, entonces se necesita un camerino muy fuerte. Se necesita gente que sepa que eso es así y que hay maneras de salir de eso. Son las partes que cada quien, cada técnico tiene que ver cómo hace para salir de eso”.

Durante la charla, otra pregunta que contestó Óscar Ramírez fue si en su etapa como entrenador de la Liga hubo momentos en los que la directiva se metía en algunas cosas.

Indicó que ese es otro tema y que es complejo, porque hay momentos.

“Es que cada quien tiene que saber hasta dónde llega. Por ejemplo, la directiva te contrata, ok. Y te da el mando, pero hay momentos en que hay injerencia y es que también llega cualquier tipo de dirigente. Hay unos que son más emotivos, otros que son así y otra cosa. Entonces, como que en algún momento tienden a brincarse ese espacio”.

Recordó que cuando era técnico de Alajuelense había una comisión técnica y que todos los días salía que iba a llegar un hondureño.

“Y yo no estaba pidiendo nada, y yo decía: ‘¿Pero de dónde viene esto?’. Resulta que después me di cuenta por qué era y digo yo, por qué no le dicen las cosas a uno como son. Es un tema de andar buscando cosas y como que el dirigente diga: ‘Ve, yo lo traje y es bueno’. Da ese caché de que trajo a alguien para la institución, brincándose protocolos y referencias. Y dice uno, caramba… Es complejo lidiar con todo eso y son los jefes”, relató.

Al ver lo que sucede hoy, cuando Alajuelense y Saprissa se interesan en los mismos futbolistas para reforzarse, no le asombra.

Eso sí, señala que quienes están con la misión de ficha, tiene que ser gente que sepa lo que se está buscando.

“Si se está formando un equipo o armando una planilla para ser campeón, hay que saber los puntos débiles de la planilla. No es contratar porque tengo plata o esta figura que la van a contratar yo se la quito. El tema no es ese, es ser eficiente en la contratación para que dé los réditos y poder armar el equipo que se necesita, porque los puntos débiles hay que atacarlos. Tiene que ser gente que se haya evaluado y que sí se ocupa ese tipo de jugador”.

Una confesión

¿La Liga o Saprissa? ¿Con cuál equipo va? Esas preguntas fueron quizás las que más lo sorprendieron en el podcast.

“Yo, Belén, Guanacasteca… ¿Cómo me preguntan eso? No, no, en estos momentos yo me siento mucho más liguista”, afirmó Óscar Ramírez.

Después de decir eso, quiso aclarar que cuando se trabaja en varios equipos, como que queda una parte de lo que se hizo en cada uno.

¿Su corazón dónde está? “Me siento mucho más liguista, es que también son 15 años con Alajuelense, en Saprissa fueron cuatro, en Belén fueron dos y en Guanacaste. Tuve esa dicha usted sabe, Belén mi tierra, mi abuela y mi bisabuela eran nicoyanas, tengo esa raíz y jugué con los dos grandes”, reiteró.

¿Volvería a dirigir?

“No sé, hay días que se levanta uno con las ganas, pero esa es la parte que me tiene como amarrado (su vida tranquila en Hojancha), mencionó.

Hizo un repaso rápido y dijo que son 30 años muy duros, porque le costó llegar a Primera, desde muy joven quedó como líder de grupo, después se cambió a otro y fue más exigente, porque era como un entrenador en la cancha.

“Ya te volvés entrenador o asistente de entrenador y ya ves cosas, de entrenador es más responsabilidad. Soy el mayor de la casa. Como que siempre ha sido responsabilidad. Todo el mundo ve esa parte, pero yo vuelvo a ver para dentro y digo: ‘¿Y yo?’”.

No le teme al estrés, sino lo que piensa es que el ser técnico es algo realmente duro.

“Vea, de los cinco años que estuve en Alajuela yo no me acuerdo de mi vida. Era del cuarto al estadio, del estadio a mi cuarto y tiempos de familia que yo no me di cuenta. La señora a veces me tocaba fuerte y me daba la comida y yo seguía viendo videos, analizando. Entonces, meterme yo en un cuarto es duro, es muy duro y hay que hacerlo así para poder lograr cosas. Y si no, no las lográs. Es que tenés que hacerlo así”.

Ramírez está convencido de que el video da un montón de análisis, de cosas pequeñitas que son importantes y que solo con ese estudio, viendo una y otra vez el mismo error, se encuentra una debilidad.

Con la repregunta de si dirigiría de nuevo, indicó: “No sé todavía, es muy prematuro”.

“Siempre lo he dicho, que estando yo en la cancha con los jugadores, yo creo que sí. Sí, porque me gusta enseñar, me gusta por lo menos transmitir lo que yo quiero. Ya tal vez lo que te va cansando es ese entorno, ir a lidiar con la prensa, muchas cosas y es pesado. Es que son 30 años y la vida tiene más cosas”, finalizó Óscar Ramírez.

