¿Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal tienen la puerta cerrada en la Selección de Costa Rica? Esto dijo Fernando Batista

Alejandro Bran y Warren Madrigal fueron dos de los jugadores desconvocados de la Selección de Costa Rica. El otro fue Kenneth Vargas.

Contrario a lo que cualquiera hubiese imaginado, las primeras preguntas que recibió Fernando Batista en su rueda de prensa antes de que la Selección de Costa Rica emprenda su viaje a Colombia no estuvieron relacionadas con el escándalo de indisciplina que detonó la desconvocatoria de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal.

Pero más adelante en esa comparecencia, en el auditorio del complejo deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) sí hubo dos preguntas puntuales sobre la situación.

Una de las interrogantes fue si esos futbolistas que excluyó de la concentración quedan con las puertas cerradas en la Tricolor.

“Todo lo que sea interno queda en el grupo. He hablado con ellos y como me han escuchado en otras oportunidades, en la Selección no solo hay que ser talentoso para jugar, sino que hay que tener una disciplina, unos valores en la cual no vamos a negociar, sea quien sea.

”Hoy no te puedo asegurar si las puertas están cerradas o están abiertas, lo importante es que ellos puedan mejorar cosas que les han pasado. Cuando están acá adentro hay cosas de disciplina, de valores que yo personalmente no negocio”, afirmó Fernando Batista.

Así que será cuestión de tiempo y de que vengan próximas convocatorias para conocer si el director técnico de la Sele decide darles otra oportunidad a los tres futbolistas que en esta ocasión quedaron fuera.

La Nación sabe que en el caso específico de Alejandro Bran, el director técnico de la Selección de Costa Rica se reunió con él y le dijo que no quería verlo más en polémicas extrafutbolísticas, ni en problemas.

Paralelo a eso, el “Bocha” le aconsejó al mediocampista que se centrara en lo suyo, en la cancha. Dicha charla se produjo unos días después del escándalo que Alejandro Bran protagonizó en el condominio donde vivía en La Sabana.

Sin embargo, ese caso fue más allá, porque hasta ameritó la intervención de la policía. Además, el jugador se encontraba en aparente estado de ebridad, según los múltiples videos que circularon.

Esta vez, las decisiones tomadas tanto por Fernando Batista al sacarlo de la Sele, y por Liga Deportiva Alajuelense al separarlo del club, no fue precisamente porque su carro terminara con impactos de bala, que es algo que incluso busca esclarecer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La raíz del problema, desde la perspectiva deportiva y por la que actuaron tanto en la Fedefútbol como en la Liga fue porque la Municipalidad de Montes de Oca dio a conocer que tenía el reporte de un incidente presentado en Los Yoses, a la 1:42 a. m. del lunes pasado.

A esa hora ya no tenían nada que andar haciendo en la calle futbolistas que a las 11 a. m. de ese mismo día debían presentarse a la concentración de la Selección Nacional.

“Me preocupa no hablar de fútbol, que tengamos que hablar de cosas extrafutbolísticas y en definitiva, a uno lo han contratado para hablar de fútbol”, aseguró Fernando Batista.

Sin referirse mucho al respecto, el técnico argentino ya dejó ver que es de actuar de inmediato. Y que el mensaje no es solo para los que ahora salieron, sino para todos quienes aspiran a vestir la camisa de la Tricolor.

“Los jugadores que van llegando a la Federación saben que acá hay un entrenador, hay un cuerpo técnico y hay normas en la cual no voy a negociar y eso lo tienen bien claro”, citó.

Porque esta vez ocurrió con Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal; pero lo mismo aplica para cualquiera si no muestra el comportamiento acorde al de un futbolista profesional.

“Después, está cada uno en su vida lo que tenga que hacer, ojalá lo puedan mejorar, no solo para los chicos a los que les ha tocado salir, sino para el resto. O por lo menos, yo tengo la tranquilidad de que saben que si entran acá y van a estar acá, la disciplina no se negocia. Después, trabajaremos en el resto”, concluyó Fernando Batista.

Con respecto a Alejandro Bran, el futbolista se reunió el viernes pasado con el gerente deportivo del club, Carlos Vela, así como con el directivo rojinegro León Weinstok. El jugador llegó al Centro de Alto Rendimiento (CAR) acompañado por su asesor legal, Irving Malespín.

La Nación conoce a través de varias fuentes que ahí se planteó el interés de llegar a una solución que beneficie a todas las partes, porque Bran tiene contrato con la Liga hasta diciembre de 2027. Y la opción principal sería que se marche a préstamo, a un equipo en el extranjero.

Con respecto a Kenneth Vargas, Alajuelense se puso en contacto con el Hearts de Escocia, que es el dueño de la ficha del jugador. Y cuando la Liga contactó al cuadro europeo, ya tenían conocimiento del incidente, a través de lo informado por los medios de comunicación.

Mientras que con Warren Madrigal, el Nashville en Estados Unidos también investiga lo ocurrido, según periodistas que cubren al club donde milita el tico.

Sin ellos tres, pero con 23 futbolistas que este domingo llegarán a Bogotá, la Selección de Costa Rica se fogueará este lunes 1.° de junio contra Colombia, (a las 5 p. m., hora nacional) en el “El Campín”.