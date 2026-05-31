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¿Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal tienen la puerta cerrada en la Selección de Costa Rica? Esto dijo Fernando Batista

Fernando Batista respondió dos consultas directas sobre Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal. Y lo que dijo, pone a pensar

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Por Fanny Tayver Marín y Esteban Valverde
Alejandro Bran y Warren Madrigal, fuera de la Selección Nacional
Alejandro Bran y Warren Madrigal fueron dos de los jugadores desconvocados de la Selección de Costa Rica. El otro fue Kenneth Vargas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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