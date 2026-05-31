Fernando Batista sobre la Selección de Costa Rica: ‘Si entran acá, la disciplina no se negocia’

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, se alista para sumar su tercer juego al mando del equipo patrio.

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, se refirió a la convulsa semana que vivió la Tricolor debido a los casos de indisciplina que sacudieron al camerino y terminaron con tres futbolistas fuera del equipo: Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas.

El pasado lunes trascendió que un grupo de seis jugadores de la Selección se encontraba en un bar-restaurante, donde presuntamente ocurrieron varios incidentes, entre ellos una balacera contra el vehículo de Alejandro Bran.

Ese mismo día, los seleccionados debían presentarse a las 11 a. m. en el Proyecto Gol para iniciar un microciclo de trabajo de cara al partido amistoso que disputará la Tricolor frente a Colombia este lunes a las 5 p. m.

Batista no se anduvo con rodeos y volvió a recalcar que la disciplina es un aspecto innegociable para él.

“Todo lo que sea interno queda en el grupo. He hablado con ellos y, como me han escuchado en otras oportunidades, en la Selección no solo hay que ser talentoso, también hay que tener disciplina. No puedo asegurar si las puertas están cerradas o abiertas. Acá adentro, la disciplina y los valores no se negocian”, afirmó en la conferencia de prensa de este domingo para anunciar la lista de jugadores que viajarán a Colombia.

Esta es la segunda ocasión en que Batista no puede contar con jugadores por situaciones de este tipo. Para los encuentros contra Jordania e Irán, disputados en marzo pasado, el seleccionador tampoco pudo convocar a Alejandro Bran debido a un caso similar.

“Me preocupa no estar hablando de fútbol y que tengamos que referirnos a situaciones extradeportivas. Los jugadores saben que hay un entrenador y normas que no voy a negociar, y eso lo tienen muy claro. Después, cada uno, en su vida personal, puede mejorar lo que considere necesario, no solo los que salieron, sino también el resto. Ya saben que, cuando entran aquí, la disciplina no se negocia”, concluyó.