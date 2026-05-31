Después de la semana de indisciplina, este es el llamado de Fernando Batista en la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica cumplió una semana de trabajo previo al duelo contra Colombia.

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Fernando Batista, convocó a 23 jugadores para el partido amistoso que disputará la Tricolor frente a Colombia este lunes a las 5 p. m.

Luego de una semana convulsa marcada por actos de indisciplina y la desconvocatoria de tres futbolistas —Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal—, el equipo nacional se alista para afrontar el primer reto de la fecha FIFA de junio.

El pasado lunes trascendió que un grupo de seis jugadores de la Selección se encontraba en un bar-restaurante, donde presuntamente ocurrieron varios incidentes, entre ellos una balacera contra el vehículo de Alejandro Bran.

Posteriormente, la Selección separó al futbolista y abrió una investigación interna que concluyó con la desconvocatoria de los otros dos jugadores involucrados.

Según informó la Fedefútbol, el grupo que enfrentará a Colombia tiene una edad promedio de 24 años y cuenta con 11 jugadores Sub-23.

La Selección de Costa Rica contará en este cotejo con ocho seleccionados legionarios, mientras que 15 están en el fútbol nacional.

Los que juegan en el exterior son: Patrick Sequeira, Jeyland Mitchell, Joseth Peraza, Orlando Galo, Álvaro Zamora, Carlos Mora, Josimar Alcócer y Manfred Ugalde.

El equipo suma nuevamente al referente ofensivo tico: Manfred Ugalde. El jugador no estuvo en la fecha FIFA de marzo cuando La Sele empató 2 a 2 contra Jordania y perdió 5 a 0 frente a Irán.

Por otra parte, la Selección Nacional partirá hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a las 2 p. m., mientras que el vuelo con destino a Bogotá está programado para despegar a las 5:15 p. m.