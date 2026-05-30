Fútbol

Jugadores de la Selección de Costa Rica respaldan a Fernando Batista por su postura frente a la indisciplina

La Selección de Costa Rica comienza a cerrar filas de cara al inicio de la fecha FIFA de junio ante Colombia, el lunes próximo

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Por Esteban Valverde
Entrenamiento de la Selección Nacional.
La Selección de Costa Rica afrontará su segunda fecha al mando de Fernando Batista, la primera fue la del mes de marzo pasado ante Jordania e Irán. (Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)







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Selección de Costa RicaFernando Batista
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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