Jugadores de la Selección de Costa Rica respaldan a Fernando Batista por su postura frente a la indisciplina

La Selección de Costa Rica afrontará su segunda fecha al mando de Fernando Batista, la primera fue la del mes de marzo pasado ante Jordania e Irán.

Luego de que, durante la semana previa al partido amistoso contra Colombia, la Selección de Costa Rica atravesara un ambiente convulso debido a los actos de indisciplina que la sacudieron, jugadores clave como Orlando Galo y Patrick Sequeira respaldaron las decisiones tomadas por el seleccionador Fernando Batista.

A inicios de semana fueron separados del combinado nacional Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas, luego de que en redes sociales circularan rumores de que los futbolistas estuvieron durante la madrugada del lunes —día en que debían presentarse a la concentración de la Sele— en una serie de actividades incompatibles con la conducta esperada de jugadores profesionales.

La Federación Costarricense de Fútbol realizó una investigación interna y determinó la desconvocatoria de los tres jugadores.

En declaraciones a Teletica Radio, Orlando Galo, considerado una de las voces de liderazgo dentro de la Selección, avaló la postura adoptada por el cuerpo técnico.

“El cuerpo técnico, desde que llegó, se presentó y de una vez nos marcó la cancha. Dijeron que los actos de indisciplina no se iban a tolerar. Es bueno porque, si queremos competir al máximo nivel, necesitamos que sean exigentes”, detalló.

Por su parte, el arquero titular, Patrick Sequeira, sentenció:

“La disciplina es algo fundamental. Es importante darle valor a la camiseta y saber dónde estamos. El profesor tomó la decisión por el bien del grupo, estoy seguro”, enfatizó el jugador del Casa Pia de Portugal.

Este domingo por la mañana, el seleccionador Fernando Batista ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer la lista de jugadores que integrarán el grupo que viajará a Colombia para disputar el primer amistoso de esta fecha FIFA, programado para el lunes a las 5 p. m.

Posteriormente, el 10 de junio, Costa Rica se medirá ante Inglaterra en el último partido de preparación de los ingleses antes de la Copa del Mundo.