Arquero tico considerado el sustituto de Keylor Navas sorprende a la selección de Nicaragua (video)

Adonis Pineda fue llamado en 2017, cuando Keylor Navas jugaba en el Real Madrid de España, como el sustituto natural del arquero símbolo de Costa Rica. En aquella época, Pineda era el portero con mayor proyección del país, pues venía de ser titular en el proceso Sub-17 y también era el estelar de la Sub-20.

Pineda, quien militaba en Alajuelense, había sido convocado por primera vez a la Selección Mayor de Costa Rica, aunque para ser suplente de Navas. Su llamado captó la atención de la prensa internacional.

Hoy, nueve años después, la realidad es que Costa Rica encontró en Patrick Sequeira a su portero para asumir el arco patrio cuando Navas no esté. Sin embargo, Pineda encontró en la selección de Nicaragua la oportunidad que no consiguió con la Tricolor.

Adonis es internacional con Nicaragua desde la fecha FIFA de marzo de 2026, pero fue en el partido en que los centroamericanos empataron 0-0 ante Sudáfrica, el pasado 29 de mayo, cuando comenzó a ser considerado una de las figuras de este representativo.

“Es un gato”, comentaron los medios nicaragüenses.

Adonis logró cuatro atajadas clave contra los africanos y se consolida como uno de los pilares de la selección pinolera con miras al proceso rumbo al Mundial de 2030.

Pineda se une a una selección con fuerte representación de la liga costarricense, ya que cuenta con jugadores como Cristian Reyes, Juan Luis Pérez, Raheem Cole y Kadeem Cole, entre otros.