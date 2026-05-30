Fútbol

Arquero tico considerado el sustituto de Keylor Navas sorprende a la selección de Nicaragua (video)

Portero que milita en la Primera División de Costa Rica es considerado un ‘gato’ en el arco de Nicaragua

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Por Esteban Valverde
Adonis Pineda fue titular con la Selección de Nicaragua ante Sudáfrica.
Adonis Pineda fue titular con la Selección de Nicaragua ante Sudáfrica. (Selecci/Selección de Nicaragua)







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Adonis PinedaSelección de Nicaragua
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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