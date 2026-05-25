Fútbol

Amargo final para Keylor Navas y Pumas: vea el gol que decidió el título de México al minuto 95

Keylor Navas vivió la pérdida del cetro ante Cruz Azul de la forma más cruel

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas
Keylor Navas mostró su frustración con el gol que recibió de Cruz Azul en el último minuto. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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