Amargo final para Keylor Navas y Pumas: vea el gol que decidió el título de México al minuto 95

Keylor Navas mostró su frustración con el gol que recibió de Cruz Azul en el último minuto.

Transcurría el minuto 95 del juego entre Pumas y Cruz Azul, en el partido de vuelta de la final de la Liga MX.

Pumas se defendía con todo, mientras La Máquina buscaba ahogar con sus balones al área.

Un rebote dejó sin reacción a la defensiva felina. El balón le quedó a Carlos Rotondi y el delantero argentino, de pierna izquierda, sacó un remate fuertísimo que dejó sin reacción a Keylor Navas. Cruz Azul 2 - Pumas 1.

Ya sin tiempo de reacción, Keylor Navas y su equipo perdieron con esa diana la oportunidad de acabar con 15 años sin títulos.