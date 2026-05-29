Fútbol

Esto es lo último que se sabe de Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas luego de su salida de la Selección

Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas tienen asuntos por resolver

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Por Esteban Valverde y Fanny Tayver Marín
Alejandro Bran y Warren Madrigal, fuera de la Selección Nacional
Alejandro Bran y Warren Madrigal formaron parte del fallido proceso hacia el Mundial 2026 y ahora se perfilaban para liderar la Selección Nacional en la era del Bocha Batista. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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