Esto es lo último que se sabe de Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas luego de su salida de la Selección

Alejandro Bran y Warren Madrigal formaron parte del fallido proceso hacia el Mundial 2026 y ahora se perfilaban para liderar la Selección Nacional en la era del Bocha Batista.

Los días después de su separación de la Selección de Costa Rica implicó para Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal mucho análisis y conversaciones.

A inicios de semana trascendió que un grupo de seis seleccionados nacionales se encontraban en un bar-restaurante a altas horas de la madrugada del lunes, día que debían presentarse a la Selección. Todo se hizo más grave cuando se dio a conocer que un carro, específicamente el de Bran, habría sido baleado en ese lugar

Ante esto, la Fedefútbol inició una investigación interna que terminó con la salida del equipo patrio de Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas. Además la Fedefútbol sigue con el proceso abierto.

Los jugadores ahora deben definir sus situaciones más allá del terreno de juego.

Warren Madrigal, delantero del Nashville de la MLS, ya se comunicó con su club y se puso a las órdenes de la institución, por lo que busca la forma de volar lo antes posible a Estados Unidos para volver al equipo.

De entrada, el jugador no tendría mayor inconveniente con su escuadra, la cual ya conoce su versión de lo sucedido.

Por su parte, el tema de Alejandro Bran genera dudas en Alajuelense, sobre todo porque La Nación sabe que desde el club le quieren proponer una cesión a otro club, pero por todo lo que ha ocurrido, ellos consideran que se pueden topar con la solicitud de un finiquito. El jugador tiene contrato hasta diciembre de 2027.

En el caso de Kenneth Vargas, el futbolista también mantiene un perfil bajo mientras se define su futuro profesional.

Vargas es ficha del Hearts de Escocia y Alajuelense lo que pretende es ponerle punto final al préstamo que tenía, para así no tener responsabilidad sobre el jugador.

“Ellos (Bran y Vargas) están separados de la institución. La realidad de cada uno es distinta: con Kenneth Vargas, la institución tiene un préstamo del equipo Hearts de Escocia, y Alejandro Bran es ficha de la Liga. Entonces hay que conversar con cada uno, y en el caso de Kenneth, también con el equipo escocés para definir la decisión a tomar”, declaró León Weinstok, dirigente liguista.